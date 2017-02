4 CONDIVISI Condividi Tweet

Caterina Balivo riceve fiori dal marito e si scioglie in un momento di grande commozione. Un gesto d’affetto e distensione avvenuto nella puntata di Detto Fatto Sanremo andata in onda giovedì 9 febbraio. È stata una settimana difficile per la conduttrice napoletana dopo il tweet dello scandalo contro Diletta Leotta e le polemiche che ha suscitato. C’è voluto un omaggio floreale in perfetto stile sanremese per rimettere a posto le cose.

A consegnare il fascio in diretta è stato Giovanni Ciacci, che ha dato alla Balivo anche un biglietto, pregandola di non leggere il post scriptum ma di condividere il messaggio con il suo pubblico, come richiesto dal mittente. Inizialmente lei ha riso pensando ad uno scherzo ma poi ha aperto la busta e alle prime righe si è subito commossa.

Caterina Balivo riceve fiori dal marito: lacrime in diretta

“Non sapevi nascere folle, aprire le zolle, potesse scatenar tempesta. A Sanremo mancano i fiori, tuo Guido”, recitava la dedica, ovvero un verso della loro poesia del cuore, Sono nata il 21 a Primavera di Alda Merini, con cui il finanziere Guido Maria Brera, padre del loro piccolo Alberto, ha voluto consolarla. Il caso Balivo ora è finalmente chiuso: potete vedere questo toccante momento al minuto 18 di questo link.