1 CONDIVISI Condividi Tweet

Caterina Balivo si racconta in un’intervista al settimanale F, di cui sarà la star di copertina. Proprio in onore della festa della mamma che sta per arrivare, la conduttrice di Detto Fatto parla della sua rinnovata voglia di maternità e di quanto desideri un terzo figlio dal compagno Guido Maria Brera. Non solo, la napoletana si lascia andare anche a confessioni sulla sua vita privata e lavorativa.

Caterina Balivo si racconta: “Sono una mamma imperfetta”

La conduttrice napoletana è molto dedita alla famiglia e, poco dopo aver conosciuto l’attuale marito, ha deciso di avere dei bambini: “Ho deciso di fare la madre quando ho visto Guido fare il padre (lui aveva già due bimbi quando conobbe Caterina, ndr). A quel punto, con i suoi figli, avevo fatto già una certa esperienza. Ora voglio il terzo figlio. Quando ho messo via i vestitini di Cora, quelli taglia 1 mese, 3 mesi, mi è venuto un magone…Il tempo è volato così in fretta“.

Che mamma è Caterina Balivo? “Imperfetta. Perché sono quella che si arrabatta nella chat delle mamme chiedendo quando vanno fatti i compiti, arranco sempre e arrivo all’ultimo minuto. Alle feste dei bambini non ci sono mai. Alla recita della scuola di mio figlio non sono potuta andare perché non spostano un intero piano di produzione per me; ho dovuto implorare mia madre di prendere un aereo e andare al mio posto. Se c’è da fare un cappello di cartapesta chiedo a lei perché non ho tempo né voglia di farlo“.

La Balivo tra romanzi e nuovi format tv

Caterina Balivo passa al pomeriggio di Rai1: la notizia è arrivata da qualche tempo e pare che per lei ci sarà un format tutto nuovo. Intanto, la conduttrice svela altri talenti che nessuno conosceva: “Ho sposato uno scrittore ma scrivo meglio di lui. Da otto anni ho un romanzo nel cassetto che a breve pubblicherò: è la storia di una donna che è l’opposto di Bridget Jones: fa progetti e li persegue con determinazione“.