138 CONDIVISI Condividi Tweet

Altro che fotoritocco e make up camuffante, Caterina Balivo su Instagram sbalordisce tutti. La conduttrice napoletana è alla sua seconda gravidanza e, per celebrare l’attesa nascita della piccola, ha deciso di farsi ritrarre in bikini. Momento non casuale, dato che agosto è il mese del parto. A immortalare Caterina è stato Cosimo Buccolieri, il cui obiettivo ne ha viste di star. Un nome a caso? Nel suo portfolio è possibile trovare immagini dell’affascinante Francesco Scianna, protagonista del celeberrimo Baaria di Giuseppe Tornatore.

Caterina Balivo su Instagram: “Non mi vergogno delle smagliature della gravidanza”

Serena Rossi a Detto Fatto sostituirà la Balivo durante i mesi di maternità. Si tratta di una misura momentanea, ma Caterina tornerà presto sugli schermi tv. Intanto, la conduttrice si gode gli ultimi momenti della gravidanza vissuta finora con serenità e grande gioia.

Caterina posta una foto su Instagram dove si mostra sorridente, col pancione e con qualche smagliatura in più: “Agosto benvenuto, non sai da quanto ti aspetto. Da tanto e anche con un po’ di paura…perché sei il mese della mia baby che un po’ aspettano tutti qui sui social. Ecco perché ho richiesto a Cosimo di scattare il mio ultimo mese (ormai è il fotografo ufficiale) e gli ho anche chiesto di non cancellare le smagliature della mia prima gravidanza. Altre ne verranno anzi già le vedo (anche se applico sempre l’olio sulla pancia) e quindi teniamocele e non vergogniamocene. Perché la bellezza della maternità non è la perfezione ma l’amore intenso con cui la si vive“.

Caterina Balivo: niente fotoritocco per le sue imperfezioni

Quello di Caterina Balivo è, di certo, un messaggio positivo e di solidarietà verso tutte le mamme che dopo la gravidanza avvertono i cambiamenti del proprio corpo. Certe cose sono difficili da cancellare: qualche chilo si butta giù, ma le smagliature restano. Non è un problema per la conduttrice, a patto che si viva questo periodo con serenità e amore, come mostra lei stessa tramite i profili social.