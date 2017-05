139 CONDIVISI Condividi Tweet

La bella copertina del nuovo numero di TV Sorrisi e Canzoni mostra una radiosissima Caterina Balivo verso il parto. Alla diva di Detto Fatto mancano, infatti, solo poche settimane per il lieto evento.

Le dichiarazioni della presentatrice a poche settimane dalla fine della gravidanza

Da poco abbiamo letto del bel rapporto che lega la star di Maltese Kim Rossi Stuart e Caterina Balivo: la presentatrice, infatti, ha svolto il ruolo di cupido, presentando l’attore alla sua attuala compagna e madre dei suoi figli Ilaria Spada.

Ora, però, è la sua vita privata ad essere sotto le luci della ribalta: mentre si prepara a tornare in TV per le puntate estive di Detto Fatto (da lunedì al venerdì alle 14.10 su Rai2), la presentatrice partenopea ha voglia di condividere pochi ma essenziali dettagli della nascita della sua primogenita.

L’attitudine di Caterina Balivo verso il parto è estremamente riservata: “No, non voglio nessuno con me. Solo io, l’ostetrica e il ginecologo. Il parto è un momento mio.” Neanche il suo Guido Brera? Immaginiamo che almeno lui sia previsto in questa piccola e intima cerchia…

Per quanto invece riguarda la data precisa e il nome della bimba, si brancola ancora nel buio: “Ci sarà la lettera “c”, che è anche la mia iniziale. Stiamo provando tutti i nomi con la “c” in abbinamento a Brera, ma è un cognome un po’ impegnativo per la scelta del nome.”

Ansia e tensione per Caterina Balivo verso il parto della sua secondogenita?

Infine, di fronte alla fatidica domanda sull’ansia e la tensione pre-parto – che, dato che si tratta del secondo, dovrebbe essere ridotta – la Balivo risponde:””Io no, anzi. Forse sono più attenta e meno spensierata della prima. Sento appieno la responsabilità di una vita che cresce dentro di me.“