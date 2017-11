31 CONDIVISI Condividi Tweet

Da quando è saltata fuori la verità su Asia Argento e Harvey Weinstein non si fa che parlare d’altro. Lo scandalo degli abusi e delle molestie da parte di registi e produttori a discapito di attrici giovani e belle si è messo in moto ormai da tempo. Questa volta a parlare della sua esperienza personale è un’attrice talentuosa e di successo. Recente, infatti, è lo sfogo di Catherine Spaak sulle molestie subite in gioventù che è venuto fuori durante la sua ospitata a Cartabianca di Bianca Berlinguer.

Catherine Spaak sulle molestie: “All’epoca ero un’adolescente”

Il racconto di Catherine Spaak risale a molto tempo fa: “All’epoca non parlavo italiano, non avevo nessuna idea di come funzionasse la legge né in Francia né in Italia, la cosa è rimasta lì. E’ stato davvero shockante. Non ho subito violenza, ma sono stata molestata violentemente. Alcune colleghe di allora mi dissero che tutto questo era successo solo a me perché a nessuno di loro era mai capitato. Capì che i tempi non erano maturi per poter denunciare“.

La Spaak, poi, racconta di alcuni episodi avvenuti sul set de L’armata Brancaleone, diretto nel 1966 da Mario Monicelli: “Sono stata infastidita in un altro modo, ero molto timida. Quando arrivavo sul set Monicelli, Vittorio Gassman ed altri mi prendevano in giro. Era fastidioso, mi dicevano parolacce e mi chiamavano con nomi molto spiacevoli. Sul set le donne erano trattate in una maniera ingiusta e poco rispettosa. Bisognava avere un carattere molto forte ed essere rigorosi per ottenere rispetto“.

La Spaak in difesa di Asia Argento

Sorge spontanea la domanda su cosa l’artista belga ne pensi di tutta la situazione venuta fuori coinvolgendo anche Asia Argento: “E’ un bene quello che sta accadendo, spero che altre donne denuncino. A 20 anni, a 18 anni, a 16 anni, a 30 anni non si è quello che si è in seguito. Mi riferisco anche ad Asia, a quell’età è molto comprensibile che non si abbia il coraggio e si ha paura di quello che accade, non sapendo come gestire queste situazioni. E’ giusto che Asia abbia detto quello che voleva. Gli uomini alla quale si dice ‘no’ diventano vendicativi, a volte anche pericolosi“.