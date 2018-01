Catherine Zeta Jones e Kirk Douglas commuovono tutti ai Golden Globes

321 CONDIVISI Condividi Tweet

Il discorso di Oprah Winfrey ai Golden Globes 2018 non è stato l’unico momento emozionante della serata. A tenergli testa, infatti, c’è la presentazione del premio al Miglior Sceneggiatore consegnato da Catherine Zeta Jones e Kirk Douglas. Nuora e suocero si sono presentati sul palco del Beverly Hilton Hotel offrendo al pubblico un momento di grande tenerezza, oltre che di spessore culturale e storico. Sì, perché mister Douglas è una vera e propria leggenda vivente coi suoi 101 anni (di cui 60 di carriera): è l’interprete maschile Premio Oscar più anziano di sempre.

Il discorso di Catherine Zeta Jones e Kirk Douglas ai Golden Globes 2018

Quando la Zeta Jones e Douglas hanno calcato il palcoscenico per presentare il premio al Miglior Sceneggiatore, il pubblico in sala si è alzato all’unisono per una standing ovation all’attore ultracentenario. La nuora è sempre molto attenta e premurosa nei riguardi del suocero, come dimostrano le immagini di lei che gli tiene la mano durante gli applausi.

Il discorso di Catherine è stato molto commovente e dalle sue parole traspare la grande stima che nutre per il padre di suo marito, Michael Douglas: “Nel 1991, mio suocero, questa leggenda vivente di Hollywood, Kirk, fu riconosciuto dalla Writers Guild of America per il merito di aver contribuito a porre fine alla Lista Nera di Hollywood. Non solo ha ingaggiato lo sceneggiatore Dalton Trumbo, che era presente nella lista, per scrivere l’epico Spartacus, ma ha anche fatto in modo che il suo lavoro fosse riconosciuto“.

La risposta di Kirk Douglas alle parole della Zeta Jones

Nonostante le difficoltà espressive date dall’età avanzata, Kirk Douglas ha voluto ringraziare Catherine per il tributo dedicatogli durante la cerimonia dei Golden Globes: “Catherine, hai detto tutto. Avrei voluto preparare un discorso, ma questo devo dirlo: non avrei saputo fare di meglio“.