Mentre la produzione decide sul ‘droga gate’ e Francesco Monte dopo l’Isola dichiara “Non tornerò in studio”, tra i naufraghi si instaura una nuova rivalità: quella di Cecilia Capriotti contro Filippo Nardi. Un’insofferenza che rischia di influenzare molto le sorti del gioco…

Problemi tra i naufraghi: la cattiva opinione di Cecilia Capriotti contro Filippo Nardi

Al momento i due naufraghi si trovano agli opposti: lui tra i mejor, lei tra i pejor. Che tra di loro non si scattata una grande complicità o un grande affetto è già evidente dai primi collegamenti: un’ulteriore conferma, tuttavia, è arrivata dal day time.

Chiacchierando con Amaurys Perez, la showgirl e attrice italiana, ha definito, in un particolare momento di disperazione, che l’ex gieffino “una persona instabile e cattiva”. Tra le lacrime ha poi continuato a confessare i dettagli della sua insofferenza: “Vorrei smascherare il caro Filippo”, ha detto, alludendo che il motivo per cui è finita in nomination è proprio il suo ‘rivale’.

Dopo le dure parole di Cecilia Capriotti contro Filippo Nardi non resta che aspettare la prossima puntata per sapere, oltre lei, chi potrebbe andar via: Alessia Mancini o Simone Barbato? Difficile dire chi di questo trio possa avere ‘la peggio’con il pubblico.

Le nomination e il video di Nardi che gioca con la Cipriani

Dal suo canto, invece, il celebre concorrente del GF che la Gialappa’s Band ha ‘iconicizzato’ con la sua classica battutta ‘Dove sono le mie sigarette’, sembra spassarsela alla grande sull’Isola dei Mejores: in un breve collegamento con la Palapa, il naufrago sorride alle telecamere e dice che gli sembra di essere tornato a casa, che l’atmosfera è bella, serena e tranquilla.

Dopodiché si vede scorrazzare amabilmente sulla spiaggia inseguito da un’allegra Francesca Cipriani in vena di scherzi. E voi cosa ne pensate di Filippo Nardi? La Capriotti ha ragione a criticarlo?