Dopo le sue parole al vetriolo contro contro Filippo Nardi: ( “Una persona cattiva”, lo ha definito) davanti alle telecamere dell’Isola dei Famosi è comparsa Cecilia Capriotti in lacrime per un lutto familiare.

Un lato insolito e nascosto della celebre soubrette italiana, nata ad Ascoli Piceno nel ’76 cresciuta ‘artisticamente’ a Roma. Come i suoi fan ben sapranno, ne ha fatta di strada dalle prime apparizioni tv: basti pensare che nel 2012 è riuscita ad aggiudicarsi un piccolo ruolo persino in un film di Woody Allen, ‘To Rome with Love’. Lo ricordate?

Cecilia Capriotti in lacrime per lutto familiare: “Avevo solo due anni e mezzo”

Mentre il pubblico attende la nuova puntata del reality, in onda martedì 13 febbraio alle 21.10 sulla rete ammiraglia Mediaset, Canale 5, le ultime indiscrezioni sui naufraghi si fanno largo: abbiamo letto dell’ampia probabilità che Francesca Cipriani lasci l’Isola a causa di vicende legali che la legano al processo Ruby e alle cene “galanti” di Silvio Berlusconi, e ora spunta un filmato della showgirl – una delle tre nominate della settimana insieme a – col viso rigato dal pianto.

“Oggi è un giorno particolare perché ha compiuto gli anni mio padre”, racconta infatti Cecilia Capriotti in lacrime dopo una lunga passeggiata sulla spiaggia. I video appartengono al daytime del programma, che quest’anno vede come inviato Stefano De Martino: “Non c’è più da quando ho due anni e mezzo. L’ho conosciuto grazie ai ricordi e alle parole di mia madre. Vorrei ricordarlo col sorriso ma non ce la faccio”.

Lo sfogo della showgirl davanti alle telecamere

Insomma, una possibilità – quella di conoscere il suo papà – che le è stata completamente negata. Ed ora la showgirl si sfoga davanti alle telecamere.

Insieme a lei stasera rischiano di andar via Alessia Mancini e Simone Barbato. Difficile dire chi di questo trio possa avere ‘la peggio’con il pubblico, la gara è ancora aperta.

Voi per chi fate il tifo?