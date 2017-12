104 CONDIVISI Condividi Tweet

Dal Grande Fratello all’altare: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano dopo le feste di Natale? Per la coppia nata nella casa del reality show di Canale 5, si fanno largo con insistenza voci di famiglia numerosa e imminenti fiori d’arancio.

A testimoniarlo sono come sempre i social. Uno scatto domestico sul profilo ufficiale di lei e uno più intimo su quello di lui suggellano le festività già passate insieme. Ma non solo.

I due fidanzatini non hanno esaurito qui l’elenco di novità e gossip. “Ha promesso che mi sposerà!”, avrebbe dichiarato la giovane Rodriguez davanti alla platea del Donoma, un locale di Civitanova nelle Marche. La coppia è stata invitata a fare un’ospitata a dicembre e la sorella di Belen si sarebbe sbilanciata così.

Come riporta Il Corriere Adriatico, la promessa di matrimonio sarebbe stata suggellata dalle parole del vocalist: “Lo avete promesso di fronte a 3000 persone presenti in sala”. “Io me lo vivo questo amore: in realtà dopo tanti giorni condivisi dentro, intensamente, ci siamo conosciuti bene e torniamo alla normalità”, ha raccontato Cecilia al giornale marchigiano.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano nel 2018?

“Forse abbiamo avuto l’occasione di essere favoriti, perché dentro la casa ti conosci a fondo, non ti puoi nascondere”, ha aggiunto lui. “Magari hai qualche inibizione in meno, ma poi viene fuori la persona. Come vita di coppia ci stiamo vivendo tutti i giorni, siamo sicuri della nostra scelta, ogni giorno di più. Dal punto di vista lavorativo devo far passare un po’ di tempo per realizzare cosa stia succedendo”.

Tra realtà e reality, l’incontro carnage tra Francesco Monte, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è ormai alle spalle. Se persino la sorella Belen ha benedetto con una cena in famiglia questo fidanzamento, per il 2018 si prevedono davvero rose e fiori (d’arancio).