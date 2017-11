82 CONDIVISI Condividi Tweet

Cecilia Rodriguez eliminata dal Gf Vip: è ufficiale, la famiglia Rodriguez ha ufficialmente lasciato la casa, tutto quello che resta di loro è il legame tra la sorella di Belen e Ignacio Moser che – davanti alla prospettiva di dover vedere andare via la sua nuova amata – è caduto in un momentaneo sconforto.

Cecilia Rodriguez eliminata, va in studio e spiega la verità sull’armadio

Ormai ci siamo quasi, la finale è vicina, Natale sta arrivando e così il famoso ‘panettone’ che i superstiti dello show che ha ispirato il film ‘Reality’ di Matteo Garrone si gusteranno nelle ultime puntate di dicembre.

Siamo in semifinale, e la Rodriguez jr. ha perso al televoto contro Ivana (una presenza riservata e molto apprezzata della casa) co il 49% dei voti. «Se lunedì esce lei, esco anche io», aveva dichiarato il suo Moser, ma dallo studio, durante il live del 20 novembre, la Blasi tenta di ridimensionare il suo slancio romantico e gli ricorda che in fondo mancano solo due settimane. Che, a quanto pare, saranno molto combattute…

Dopo Cecilia Rodriguez eliminta, infatti, la conduttrice romana ha voluto mettere alla prova l’ex ciclista designando lui e Bossari attraverso una serie di nomination a catena. I due coinvolgono anche la Yespica, e viene loro fatto credere che chi non viene salvato dal televoto viene eliminato. Quando Moser scopre di avercela fatta, corre dentro la casa convinto di dover annunciare dei nuovi eliminati, invece – colpo di scena? – pare che il presentatore di Mistero e la bella venezuelana abbiano in realtà già due biglietti per la finale. E trascorreranno i prossimi giorni nella Spa a festeggiare il risultato.

Nel frattempo, in studio, la Rodriguez chiarisce al pubblico una volta e per tutte cos’è successo in quell’armadio: «Ci stavamo baciando…Se**o orale? Ma per carità del cielo, la gente ha un’immaginazione che mi stupisce. Che io non ho».

Ecco chi rischia di uscire la settimana prossima

La puntata si conclude con le nuove nomination della settimana: Moser e Cristiano Malgioglio, che di recente, in uno sfogo contro Raffaello Tonon, sembra essersi già rassegnato ad essere lui il prossimo ad uscire. Sarà così? Lo determinerà il televoto.