Cecilia Rodriguez insultata per i suoi “atti osceni” al GF Vip. La concorrente, che nel reality di Canale 5 ha visto nascere un flirt con Ignazio Moser, è stata presa di mira dal pubblico. Se la sorella Belen si è scagliata contro Karina per le sue parole, quello che è successo all’esterno della Casa è stato decisamente peggiore.

Tutto nasce dal rapporto che Cecilia e Ignazio avrebbero avuto durante la diretta del programma. Sui social si è scatenato un acceso dibattito sull’opportunità o meno di spingersi fino a questo punto sapendo di essere sotto l’occhio delle telecamere.

La modella argentina, dopo aver lasciato in diretta tv il suo ex Francesco Monte, si è lasciata completamente andare alla passione con il figlio dell’ex campione del ciclismo. Tra il pubblico, c’è chi chiede l’espulsione dei due dal reality. Il motivo è sempre lo stesso: “Non sanno tenere a bada le loro pulsioni fisiche”.

In merito è intervenuta anche Simona Izzo. “I ragazzi praticheranno amore sicuro? Da mamma mi preoccupo, che messaggio mandiamo ai giovani spettatori?”, ha scritto l’attrice e regista in un primo messaggio sul suo account Twitter. Poi ha rincarato la dose: “Osceno da “ob scenus”: ci sono cose che devono stare fuori dalla scena”.

Cecilia Rodriguez insultata fuori dalla Casa del GF

Incuranti delle critiche, Ignazio e Cecilia stanno già programmando il futuro fuori. “Mia mamma è un po’ timida, si vergogna”, ha raccontato Rodriguez. “Mio papà è super accogliente, mia mamma pure. Con me tutte le gelosie che aveva, le aveva già sfogate con mia sorella”. Moser invece ha detto: “Mio papà è particolare in tutto, anche in quello… Poi diventa un chiacchierone, ma da subito è un po’ diffidente… Ti mette in soggezione”.

Tuttavia, durante la serata di domenica, alcune persone hanno urlato frasi contro la modella argentina. Cecilia non era in giardino per poter ascoltare le pesanti offese, ma il fratello Jeremias e Aida Yespica le hanno sentite bene. “Cecilia fai schifo, sei la vergogna d’Italia. Certe cose le fai a casa tua. Ci sono i ragazzini che guardano la televisione”.

Parole molto dure per Cecilia Rodriguez urlate fuori dalla casa del GF Vip