1 CONDIVISI Condividi Tweet

Celentano denuncia intrusioni nella sua casa di Galbiate, in provincia di Lecco, la stessa dove Adriano ha registrato parte dell’ultimo disco con Mina. Lo fa dalle pagine del suo blog, rilanciando in rete quanto già riferito alle autorità. “Da giorni all’interno dell’abitazione avvengono intrusioni di sconosciuti, individuati in numero di sei, più la presenza di un altro che pare sorvegliare”, ha scritto il Molleggiato.

Nonostante la casa sia controllata notte e giorno da guardie armate, la banda avrebbe saltato il cancello, invaso il parco fino a un passo dall’uscio e poi sarebbe fuggita. La prima volta hanno rotto il lunotto posteriore della macchina di Claudia Mori senza toccare nulla. “C’erano dentro due borse ma le hanno lasciate lì”, ha spiegato il cantante. Ma non solo: le telecamere della villa hanno ripreso anche altre tre incursioni avvenute nei giorni successivi.

Celentano denuncia intrusioni nella sua casa

“Una delle guardie se li è trovati di fronte e si è messa a inseguirli. Ma sono riusciti a fuggire, sono agili e velocissimi”, ha scritto Celentano. Non sembrano rapinatori né ladri. Ora la Procura di Lecco ha aperto un fascicolo. “Questi malviventi stanno cercando di arrivare a me e a Claudia”, si legge sul blog. Claudia Mori dice di non dormire più. Ipotesi rapimento? “Io non ho proprio idea di cosa stiano cercando queste persone. Certo è che mi spaventa la pervicacia. Sospettiamo che stiano sorvegliando i nostri movimenti. Sappiate che se succede qualcosa di grave, questo è l’antefatto”.