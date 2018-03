0 CONDIVISI Condividi Tweet

Checco Zalone si sposa con la compagna Mariangela Eboli. Luca Medici, il fenomeno comico che ha ridefinito la commedia italiana contemporanea, porterà presto all’altare la sua dolce metà. I due sono già genitori di una splendida coppia di bambine, Gaia e Greta. A svelare questi fiori d’arancio è il settimanale Chi, nel numero in edicola mercoledì 14 marzo. La rivista diretta da Alfonso Signorini ha sorpreso Mariangela in un negozio di abiti da sposa.

Checco Zalone: moglie e buoi…

“Qualche giorno fa, Luca e Mariangela con le bambine sono andati a Montalbano di Fasano, un paesino in provincia di Brindisi. E fra un gelato e due passi, Mariangela ha preso la loro primogenita, Gaia, ha lasciato alle cure di Luca la piccolina, Greta, e ha mosso verso l’atelier di Maria Soleti”, scrive il settimanale. “Lì, dove le vetrine erano state appositamente schermate con della velina bianca per mantenere il riserbo sul modello scelto, Mariangela è stata poi raggiunta dalla mamma Marilena, dal babbo Bruno e, infine, dalla sorella Manuela. Come sempre capita quando in Italia ci si sposa, tutta la famiglia viene coinvolta”.

Checco Zalone si sposa con Mariangela

Recentemente il comico ha mandato in visibilio il pubblico per una sorpresa fatta durante il concerto di Zucchero al Palaflorio di Bari. L’attore è infatti salito sul palco intonando Angela, hit resa celebre dal suo primo film Cado dalle nubi. Nel suo secondo film, Che bella giornata, nella scena del matrimonio in cui si esibisce Caparezza, si vedeva salire sul palco anche una ragazza che intona Non amarmi di Aleandro Baldi e Francesca Alotta. Quella ragazza era proprio Mariangela. Ora che Checco Zalone si sposa, le cose sembrano essere cambiate rispetto a qualche anno fa. Sulla sua pagina Facebook, Luca scriveva: “Di sposarmi mi sono scordato. Mariangela si è anche rivolta alla Corte Europea dei diritti dell’uomo… Ma la verità è che stiamo bene così”. Fino ad oggi.