Lo abbiamo visto da poco in un’irresistibile improvvisata con Zucchero, e adesso spunta una lieta novella: Checco Zalone si sposa! Presto vedremo il comico conosciuto all’anagrafe col nome di Luca Medici in abito elegante e sulla strada per l’altare…

Checco Zalone si sposa: i dettagli della lieta novella svelati da Chi

Una famiglia amorevole: padre, madre (Mariangela Eboli) e due bambine, Gaia e Greta. Manca qualcosa? Sì, i fiori d’arancio ed un vestito bianco. Ad annunciare la bella novità in casa Medici/Zalone è il settimanale Chi, che spiega che la compagna dell’attore di Sole A Catinelle è stata curiosamente avvistata in un negozio di abiti da sposa…

“Qualche giorno fa, infatti, Luca e Mariangela con le bambine sono andati a Montalbano di Fasano, un paesino in provincia di Brindisi. E fa un gelato e due passi, Mariangela ha preso la loro primogenita, Gaia, ha lasciato alle cure di Luca la piccolina, Greta, e ha mosso verso l’atelier di Maria Soleti […] E lì, dove le vetrine erano state appositamente schermate con della velina bianca per mantenere il riserbo sul modello scelto, Mariangela è stata poi raggiunta dalla mamma Marilena, dal babbo Bruno e, infine, dalla sorella Manuela. Come sempre capita quando in Italia ci si sposa, tutta la famiglia viene coinvolta […]”

Non Angela ma Mariangela (Eboli): la futura sposa di Checco Zalone alias Luca Medici

Ecco, dunque, gli indizi che condurrebbero alla notizia che Checco Zalone si sposa, un annuncio che ha reso felici tutti i fan del celebre attore italiano, apprezzatissimo per le sue opere cinematografiche dall’umorismo intelligente e mai scontato.

Certo, il massimo sarebbe stato se all’altare ci fosse finita proprio ‘Angela’ dei suoi film – quella della canzone che ha voluto cantare persino sul palco di Zucchero a Bari! Al momento ci accontenteremo della ‘Mariangela’ in carne ed ossa, e non del grande schermo…!