Chef Rubio attacca Belen Rodriguez sui social. Nuova lite tra il mago dello street food, protagonista in tv di Unti e bisunti, e la showgirl argentina. Il casus belli è ancora una volta uno scatto bollente postato da Belen sul suo profilo Instagram.

Rodriguez è “colpevole” di eccessivo esibizionismo, secondo Rubio. Qualche giorno fa, in vacanza ad Ibiza, la soubrette ha pubblicato uno scatto che la immortala in bikini, mentre posa a pancia in giù e con il lato B in bella mostra. “Sognando…”, il caption alla foto.

Un “panorama” che ha incassato oltre 240 mila like e tanti complimenti da parte dei follower. Tutti tranne Chef Rubio. Schietto, sarcastico e sincero come suo solito, il giudice del Re della griglia non le ha mandate a dire. “Come puoi dire sognando quando è palese che stai facendo finta di dormire e ti sei scattata la foto solo per farci vedere il costume in mezzo alle chiappe”, ha commentato il cuoco di Frascati. Da un account diverso dal suo, perché già bloccato in passato da Belen.

Non contento, Rubio ha rincarato la dose anche sul suo profilo principale. “Finalmente posso tornare a scrivere sul mio profilo preferito dopo due anni di blocco! Amore mio, le tue foto sono già poesie di loro, non sprecare tempo nell’aggiungere altro, la gente non capirebbe… Tuo per sempre”.

Chef Rubio attacca Belen Rodriguez

Rubio, al secolo Gabriele Rubini, non è nuovo a messaggi social al vetriolo. Il cuoco rugbista si era schierato contro lo spreco di cibo e aveva litigato a colpi di tweet con J-Ax. In quest’ultimo caso, il rapper aveva difeso l’amico Fedez, che aveva dichiarato di portare una pistola nello zaino da adolescente. “Io nello zaino c’avevo la pizza bianca”, aveva commentato ironicamente Rubini, beccandosi in replica un “Sparati Chef Rubio #bastabullismo su Fedez” dall’ex Articolo 31.

Ma qual è il motivo di cotanto astio con Belen? Forse la scelta di Rodriguez come testimonial di McDonald’s, nemico numero uno dello street food italiano d’elezione.

