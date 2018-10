0 CONDIVISI Condividi Tweet

Chi è Claudio Sona? L’ex protagonista del Trono Gay di Uomini e Donne è tornato alla ribalta dopo 2 anni dalla sua prima comparsa in tv per parlare di cyberbullismo nel salotto di Eleonora Daniele a Storie Italiane.

Chi è Claudio Sona: identikit di uno dei tronisti più amati

Recentemente abbiamo visto Claudio Sona a Storie Italiane dove è andato per parlare degli haters che lo perseguitano da quando ha lasciato Mario Serpa, conosciuto e scelto negli studi di Uomini e Donne. Molti, infatti, l’hanno accusato di aver partecipato al programma per notorietà e non per trovare l’amore della sua vita. In realtà non è andata proprio così, perché il trasporto tra lui e Mario dicevano tutt’altro, ma la storia non è andata a buon fine.

Il ragazzo, originario di Verona, ha avuto una storia importante durata 5 anni prima di andare al love game di Maria De Filippi per cercare di nuovo l’amore. Intanto Sona divide il suo tempo tra la popolarità e la gestione del suo locale nel veronese, aperto con sacrifici e tante rinunce.

Claudio Sona rifiutato al Grande Fratello Vip 3

La storia con Mario non è andata a buon fine ed è per questo che Claudio ha deciso di buttarsi a capofitto nel lavoro. Poco prima che cominciasse il Grande Fratello Vip 3, comunque, Sona è stato al centro di polemiche (pur senza volerlo). Davide Maggio, infatti, ha svelato tramite i suoi canali social che l’ex tronista è stato scartato dai concorrenti del GF Vip 3 perché ritenuto ‘poco effeminato’ nonostante la sua omosessualità. Questo quanto scritto dal blogger: “Al GF Vip se un gay non ha le piume, i boa, gli strass e le pailettes non entra“. Una provocazione, da parte della produzione del reality, che Claudio non ha colto decidendo di continuare dritto per la sua strada.