Ieri è andata in onda la terza puntata di Pechino Express 2018. Tante sorprese e novità narrate dal padrone di casa Costantino Della Gherardesca. Numerose prove, strambe e difficili, hanno atteso i nostri eroi. Ma c’è stata anche una sorpresa: chi sono le Sare? Si tratta delle nuove concorrenti dell’adventure-game, sorelle d’arte di due volti noti della tv italiana.

Chi sono le Sare: identikit delle nuove concorrenti

Sara Ventura e Sarah Balivo sono le nuove concorrenti di Pechino Express 2018. Sorelle rispettivamente di Simona Ventura e Caterina Balivo, si direbbe che le ragazze daranno filo da torcere agli avversari. D’altro canto, buon sangue non mente e conosciamo tutti il carattere peperino delle due conduttrici italiane.

Sarah Balivo ha 30 anni ed è una stimata designer. Ha fondato la sua linea di scarpe che si chiama Madame Cosette e sul suo blog si legge: “Mi ispiro a tutto ciò che è bon ton, ma in chiave moderna. Le mie creazioni sono dedicate a una donna giramondo e in carriera, ma che non rinuncia mai a essere chic e romantica“. Accanto a lei, il fidanzato Pietro.

Chi è Sara Ventura, l’altra faccia delle Sare

Sara Ventura è più famosa della compagna d’avventura grazie al successo riscosso in tv al fianco di Aldo Biscardi e oggi alla sua esperienza di speaker radiofonica a Rtl 102.5. Della sorella Simona dice: “Oggi siamo molto unite e ci vogliamo un gran bene ma abbiamo riscoperto il nostro rapporto solo con la maturità. Io e Simona abbiamo 10 anni di differenza, per cui puoi immaginare che gli interessi non siano sempre stati gli stessi. Inoltre abbiamo due caratteri completamente differenti; lei è molto più grintosa e propositiva, io più riflessiva e prendo meno iniziative“. Durante la scorsa puntata di Pechino Express le ragazze hanno già avuto modo di affrontare alcune prove, non resta che vederle in azione nel resto della settimana.