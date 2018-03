Chiara Ferragni ha partorito, Fedez al settimo cielo: è nato il piccolo Leone

45 CONDIVISI Condividi Tweet

Il momento che tutti aspettavano è arrivato: Chiara Ferragni ha partorito diventando mamma del piccolo Leone Lucia. Papà Fedez è al settimo cielo e a riferirlo sono fonti vicine alla coppia. Quest’ultima, infatti, è in ‘silenzio social’ da poco prima che Chiara si recasse in ospedale per partorire. Il piccolo di casa aveva fretta di venire al mondo, a quanto pare, dato che la nascita è avvenuta ben 3 settimane prima del previsto.

Chiara Ferragni ha partorito a Los Angeles

Se la proposta di matrimonio di Fedez a Chiara Ferragni ha fatto emozionare il pubblico da casa, anche la nascita del piccolo Leone ha fatto scendere qualche lacrimuccia di felicità. Il piccolo è venuta alla luce nella notte tra il 19 e il 20 marzo presso il Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles. Quest’ultima è la stessa clinica dove Beyoncè ha partorito i suoi figli.

Stanno tutti bene secondo quanto riportato dalla fonte vicina alla coppia. Oltre a Fedez, a godersi il momento della nascita di Leone c’erano anche le famiglie al completo, compresi i quattro nonni del piccolo, e i migliori amici dei neo genitori. Un momento imperdibile per due personalità forti dello showbiz come Chiara e Fedez.

I social in trepida attesa per la prima foto del piccolo Leone

Anche se i diretti interessati non hanno ancora pubblicato nulla di ufficiale sui social network, i fan della coppia sono in trepida attesa per vedere la prima foto del nuovo arrivato in casa Lucia – Ferragni. Intanto, comunque, le bacheche Instagram e Facebook dei due neo genitori traboccano di auguri per il bebè appena arrivato. A pochi giorni fa risale la dedica di papà Fedez al piccolo Leo: “Sono solo un bambino che chiamerai papà“, recita la didascalia. Il sogno della coppia finalmente si è realizzato, auguri!

