A poche settimane dalla polemica di Fedez contro il battesimo e in coda agli innumerevoli battibecchi che affollano i profili social della coppia di futuri sposini e neogenitori di Leone Lucia, arriva il commento del web in seguito al fatto che Chiara Ferragni smette di allattare dopo due mesi e si da’ al latte artificiale.

Chiara Ferragni smette di allattare Leone, il web la attacca duramente e lei risponde così:

“Chiarisco una volta per tutte – si vede costretta a dichiarare la ‘blonde salad’ più famosa di Instagram, Facebook e Snapchat – io avrei voluto allattare il più a lungo possibile ma, già dopo due settimane, su consiglio del medico, ho dovuto inserire il latte artificiale. Sapendo che avrei dovuto tornare presto a lavorare, in capo a due mesi ho rinunciato del tutto all’allattamento naturale.”

La fashion icon e futura sposa di Federico ‘Fedez’ Lucia lancia un appello alle neo mamme come lei – e dimostra consapevolezza della sua posizione ‘privilegiata’

Ecco come prosegue la ‘difesa’ in merito alle critiche ricevute dal web dopo aver appreso che Chiara Ferragni smette di allattare Leone, il piccolo gioiellino di casa ‘Ferragnez’, il nomignolo con cui i loro fan ormai li stanno chiamando da quando la loro unione è diventata ufficiale: “L’idea di maternità che ho io è che non ci si deve annullare per un figlio”. Infine, in un momento di “autocritica” e oggettività, l’ex bocconiana, annoverata tra le migliori influencer under 30 da Forbes, ammette che la sua è di sicuro una situazione ‘privilegiata’ per essere mamma. “Io ho anche molti aiuti e sono il boss di me stessa, posso decidere quando e come organizzarmi, non per tutte è così – dice, infatti, per poi terminare con un consiglio aperto ad altri neo-genitori come lei – Ognuna faccia quello che desidera e che può. Ma se vogliono buttarmi addosso una colpa morale, io non ci sto”.