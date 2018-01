30 CONDIVISI Condividi Tweet

Non è trascorsa neanche una settimana, la seconda puntata andrà in onda a breve su Canale 5 e già abbiamo il primo ‘auto-ammutinamento’: come preannunciato da Gabriele Parpiglia, la blogger Chiara Nasti si ritira dall’Isola dei Famosi.

Ecco l’annuncio ufficiale che è stato diffuso a poche ore dal sito ufficiale del reality condotto da Alessia Marcuzzi e commentato da Daniele Bossari e Mara Venier:

Chiara Nasti si ritira dall’Isola dei Famosi: le motivazioni spiegate dal sito ufficiale dello show

“La web influencer ha deciso di abbandonare il gioco – si legge sui canali social del programma Mediaset – È durata meno di una settimana l’avventura in Honduras per la fashion blogger e web influencer Chiara Nasti. La più giovane del gruppo ha purtroppo ceduto alle privazioni dell’Isola del Peor, dopo solo sette giorni trascorsi sulle spiagge di Cayos Cochinos, e nella giornata di ieri ha deciso di ritirarsi definitivamente dal gioco e fare il suo ritorno in Italia”.

Ad anticipare la decisione per cui Chiara Nasti si ritira dall’Isola Dei Famosi era stato il giornalista e autore televisivo Gabriele Parpiglia negli scorsi giorni. Un rumor che è stato poi confermato dalla fonte ufficiale, il sito del reality, che spiega meglio le motivazioni della blogger:

La blogger ha riscontrato troppe difficoltà e ha preferito tornare a casa

“I naufraghi hanno affrontato una prima settimana di sopravvivenza molto difficile a causa delle condizioni meteo: il maltempo e i continui temporali tropicali hanno condizionato le giornate sull’Isola del Mejor e l’Isola del Peor e hanno sicuramente influito sulla decisione finale di Chiara, che già durante il terzo giorno aveva manifestato la propria volontà di volersi ritirare dal gioco.

I suoi compagni d’avventura l’avevano poi fatta tornare sui suoi passi, in particolar modo Gaspare, che aveva tranquillizzato la ragazza ridimensionando i problemi legati al maltempo, e Giucas Casella, che ha definito la giovane fashion blogger la figlia che non ha mai avuto; ma l’aumentare delle difficoltà nel corso del gioco l’hanno portata a prendere la decisione irremovibile: da questo momento Chiara Nasti non è più una naufraga de L’Isola dei Famosi.“