Christian De Sica smentisce David Merlo a Domenica Live. L’attore è tornato sulla questione che in queste settimane sta infiammando i gossip spagnoli. Vicky Lagos, attrice madrilena famosa in patria per fiction come El Súper, historias de todos los días e Como el perro y el gato, afferma di essere la figlia di Vittorio De Sica.

Secondo Lagos, la relazione tra De Sica e sua madre, l’attrice Mimí Muñoz, sarebbe nata nel 1936. Era il periodo della Guerra civile e Mimí fuggì in Italia, dove a una festa conobbe De Sica. I due ebbero una storia durata tre anni, terminata la quale, ormai lontana da lui, avrebbe scoperto di essere rimasta incinta.

“Papà me lo avrebbe detto”, aveva commentato qualche tempo fa Christian. A riprendere la questione ci ha pensato David Merlo. Il figlio di Vicky Lagos e Ismael Merlo (scomparso nel 1984) è intervenuto a Domenica Live. “A mia madre non piace tutta questa storia”, ha subito specificato. “Sono venuto senza la sua autorizzazione perché in Spagna mia madre è molto importante come attrice, siamo una famiglia di quattro generazioni di attori. Per mia madre questo è un capitolo molto doloroso, per tutta la vita ha cercato suo padre. De Sica ha anche sostenuto economicamente mia nonna dopo la nascita”.

Ma Christian non concorda con questa ricostruzione. A riportare in studio la sua posizione è stata Paola Comin, fedele braccio destro dell’attore e recente artefice della reunion di Boldi e De Sica in occasione del compleanno di Paolo Conticini. “Mi sembra molto curioso che di una storia che Vittorio avrebbe avuto per tre anni qui in Italia non si sia saputo nulla. Vittorio era già noto, era sposato”, ha detto Comin.

“Non ho alcun interesse a fare 4000 km e venire qui a mentire”, ha replicato Merlo. “Mia madre non ha mai parlato con Christian, ha parlato con mio nonno e ha visto mio nonno la prima volta all’Hotel Hilton a Madrid”, ha specificato.

“Mio nonno ha sempre avuto relazioni con mia madre, tramite mia nonna. Quando mia nonna ha saputo che era incinta, lui che era un galantuomo si è sempre occupato di mia madre. Voglio che sappiate che mio nonno si è comportato divinamente con mia madre. Quando veniva qui, lui è stato onesto, le ha detto: ‘Non ti posso aiutare, ho una famiglia’. E quando lui si è ammalato, lei ha detto stop”.