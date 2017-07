147 CONDIVISI Condividi Tweet

Cinque cose che non sapevi su Gabriel Garko per onorare l’attore il giorno del suo compleanno. È questo ciò che faremo: svelare lati inediti della vita dell’artista che in pochi o nessuno conosce. Oggi Gabriel Garko compie 45 anni e si mostra in tutto il suo splendore. Sembra non sia mai passato il tempo da quando vinse la fascia di Mister Italia nel 1991, titolo che rifiutò per avviare la sua ben nota carriera cinematografica. Sì, perché la sua prima apparizione in schermo la si deve al cortometraggio Troppo caldo di Roberto Rocco. Fu qui che l’attore collaborò con Francesca Dellera e debuttò al prestigioso Festival di Venezia del 1995.

Cinque cose che non sapevi su Gabriel Garko: qual è il vero nome dell’attore?

Ecco svelati cinque lati inediti della vita del re delle fiction:

Gabriel Garko è solo un nome d’arte. All’anagrafe l’attore è Dario Gabriel Olivero. Il suo non è altro che un omaggio alla mamma che di cognome fa Garchio e alla quale l’uomo è molto legato.

2. Durante le prime esperienze cinematografiche, Garko era doppiato da Francesco Prando. Acquisendo bravura e potenziando il suo talento col tempo, l’artista è divenuto lui stesso doppiatore. Ha prestato la voce, infatti, al protagonista del noto videogioco Prince of Persia: spirito guerriero.

3. Gabriel ama la natura ed il mondo animale. Pratica equitazione ed è molto legato ai suoi due cani Bacco e Afrodite. Che abbia anche una passione anche per le antiche divinità greco-romane?

Garko tra grandi amori e stalker

4. Tra i grandi amori dell’attore ricordiamo Eva Grimaldi, con la quale nutre una solida amicizia, e Manuela Arcuri. Da qualche tempo il bello della fiction sta con la poco più che ventenne Adua Del Vesco, conosciuta sul set di Non è stato mio figlio. Ad oggi, comunque, Gabriel Garko e fidanzata non parlano ancora di matrimonio.

5. Essere famosi ha i suoi pro e contro. Tra questi ultimi c’è, sicuramente, quello di essere perseguitati e ricevere attenzioni pressanti e poco gradite. È il caso di Garko che ha rivelato di essere stalkerato da una donna che vorrebbe il suo seme per avere un bambino da lui. Non è finita qui: sembra che l’attore sia anche stato minacciato da alcuni spettatori della fiction L’Onore e il Rispetto a causa del ruolo di ‘cattivo’ che ricopre nella serie.