Claudia Cardinale si racconta in un’intervista esclusiva a Il Mattino. L’attrice è alla soglia degli 80 anni (il prossimo 15 aprile sarà il suo compleanno) e fa un bilancio di ciò che è stata la sua vita e la sua carriera. La Cardinale è un’icona del cinema, valorizzata da collaborazioni con registi del calibro di Federico Fellini e Sergio Leone.

Claudia Cardinale si racconta: “Non mi piace essere trattata da diva”

Claudia Cardinale compie 80 anni a breve e, nonostante la lunga carriera, resta una donna umile. In primis spicca il suo atteggiamento umano e per nulla costruito: “Non mi va di essere trattata come una diva. Io sono una persona. E poi in Italia il mestiere è difficile. mancano i finanziamenti che ci sono in Francia e in America. Ecco perché accetto i film dei registi giovani. Per aiutarli, purché la sceneggiatura sia convincente“.

La modestia della Cardinale traspare dalle sue parole riguardo il suo aspetto fisico: “La bellezza? Me ne frego. Non mi ha mai interessata. Mai ho pensato di essere bella“. Fondamentale per lei, però, è stato il suo amore con Pasquale Squitieri: “Era colto, intelligente e un po’ pazzo. Aveva molte donne, ma quando lo scelsi sparirono“.

La Cardinale su Brigitte Bardot: “Aveva paura di me”

Come in ogni racconto che si rispetti, non possono mancare aneddoti riguardanti lavoro e colleghi. Tra questi c’è Brigitte Bardot: “Sul set delle ‘Pistolere’, Brigitte Bardot aveva paura di me e per una scena violenta, in cui dovevamo azzuffarci, mandò una controfigura maschile. Io m’impuntai e dissi no. Voglio lei. ce ne demmo di tutti i colori. Ma siamo grandi amiche“. La Cardinale rivela dettagli piccanti anche su Alain Delon: “Quando si finiva di girare, si formava una lunga fila, di uomini e donne, che voleva fare se**o con lui“.