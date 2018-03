1 CONDIVISI Condividi Tweet

Claudia Galanti ricorda la figlia Indira Carolina, nata esattamente quattro anni fa e tragicaetne deceduta nel sonno a pochi mesi dalla nascita nel sonno. Un trauma mai superato per la showgirl, che su Instagram spezza il cuore dei suoi fan pubblicando una foto e dedicando un pensiero alla sua bambina che non c’è più:

Il messaggio commovente in cui Claudia Galanti ricorda la figlia Indira

“Questa foto la guardo spesso piccola Indila anche se non si capisce molto per me vol dire tanto é di un 21 marzo di 4 anni fa esattamente il giorno in qui sei nata… – scrive la diva, che tempo fa ha fatto commuovere anche Silvia Toffanin in studio a Verissimo – Raccoglie tutto il amore che abbiamo avuto e avremmo per te per sempre… Se sono qui a scriverti è perché anche se la vita ha tentato di separarci non ci è riuscita e non ci riuscirà mai. Se sono qui è perché non mi sono mai arresa e non mi arrenderò all’idea che tu sei andata via per sempre.”

Il lungo post in cui Claudia Galanti ricorda la figlia continua così: “Non posso abbracciarti e non posso stringerti ma posso parlarti, posso guardare ancora il tuo sorriso e i tuoi occhioni grandi: i nostri pochi ricordi mi danno forza, alleviano la mia sofferenza, mi lasciano sognare che un giorno potremo sorriderci dieci, cento e mille volte ancora. Sarà una festa, nella luce, rideremo tutti come abbiamo sempre fatto, torneremo ad essere davvero felici e i nostri abbracci saranno eterni.”

“Buon compleanno piccola mia”: il messaggio della showgirl

“Io non so quando succederà e certe volte temo che non avverrà mai ma poi mi faccio coraggio perché la speranza è l’unica a tenermi qui, a darmi la spinta per non cadere giù e guardare avanti: devo crederci, voglio crederci e posso farlo, figlia mia … Non può essere finita così, non puoi essertene andata via per sempre e non puoi avermi lasciata senza pensare di aspettarmi coi tuoi amici angeli. Cara figlia mia, anche ora che non sei più qui sei la mia unica ragione di vita: non devo piangere, non devo abbattermi, devo pensare che tutto andrà bene perché è solo così che guardandomi tu potrai essere fiera e orgogliosa della mamma che hai te e i tuoi fratellini Liam a e Tal al quelli manchi tanto ma tanto … Buon compleanno piccola mia ❤️ mi auguro un cielo pieno di palloncini e angeli accanto a te …”