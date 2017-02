0 CONDIVISI Condividi Tweet

Stufa degli uomini, Claudia Galanti vuole un amore saffico, o almeno stando alle ultime rivelazioni di Dagospia. Volto noto della tv italiana, apparsa sul piccolo schermo come concorrente e co-conduttrice in vari programmi, (Stranamore dal 2006-2009, Scorie dal 2007-2009 poi nel 2010 naufraga sull’isola dei famosi 7, e su Italia 1 con Tabloid, Lucignolo 2.0 e Fashion Style), la showgirl paraguaiana potrebbe aver cambiato gusti in fatto di relazioni.

Nell’ultimo anno si è parlato parecchio di lei per una serie di spiacevoli eventi che l’hanno vista protagonista. Poco più di due anni infatti è nata la sua terza figlia, Indila Carolina, deceduta a pochi mesi dalla nascita nel sonno, mentre Claudia era in vacanza alle Seychelles con le amiche. Un trauma indescrivibile per la showgirl, che dopo essersi separata dal suo ex Arnauld Mimran è stata denunciata da lui, dando vita ad una spiacevole querelle sui social riguardo al mantenimento dei figli.

Claudia Galanti vuole un amore saffico: “Se una donna mi attrae non dico di no”

Da poco è naufragato anche l’amore con l’imprenditore Buti, e sul fronte sentimentale sarebbe in vena di drastici cambiamenti. Adesso Claudia Galanti vuole un amore saffico, come riporta Dagospia: “Più conosco gli uomini e più adoro l’amore saffico e se mi capitasse una donna che mi attrae non le direi certo di no” avrebbe confidato alla sua amica del cuore, confidenze arrivate alle orecchie di Alberto Dandolo. Sarà vero?