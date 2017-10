0 CONDIVISI Condividi Tweet

Lei proprio non ci sta e decide di reagire nell’immediato: Claudia Gerini denuncia Zoe Brock dopo le accuse di molestie se**uali da parte della modella. Quest’ultima, infatti, avrebbe rilasciato un’intervista a Variety raccontando di una proposta indecente che l’attrice e il suo compagno di allora, Fabrizio Lombardo, le avrebbero avanzato anni fa. La smentita della Gerini non si è fatta attendere, anzi: l’artista ha comunicato tramite Ansa che avvierà un’azione legale contro la modella.

Claudia Gerini denuncia Zoe Brock per diffamazione

Diffamazione: è questa l’accusa che spingerebbe la protagonista di Nemiche per la pelle a denunciare la Broke. L’attrice dice la sua in merito all’accaduto: “Zoe Brock ha fatto bene a denunciare gli abusi, ma perché mettermi in mezzo con un episodio falso che peraltro non c’entra nulla con la molestia che avrebbe subito da Harvey Weinstein? Mi dispiace, è una cosa gravissima e io devo fermarla. Sono costretta a fare un’azione legale contro questa modella per diffamazione“.

La Gerini dichiara: “Io non ho memoria di questa ragazza, non me la ricordo proprio, ma questo non significa che non mi sia stata presentata. Quello che è sicuro è che l’episodio in cui mi coinvolge, peraltro una vicenda di libero se**o tra adulti consenzienti, non è mai accaduto, è una assoluta mistificazione“.

Claudia Gerini: “Devo reagire per proteggere le mie figlie”

Secondo quanto riportato, all’epoca dei fatti Claudia Gerini e Fabrizio Lombardo erano una coppia e l’attrice avrebbe avuto 25 anni: “Ero gelosissima in modo quasi ossessivo, pensare di dividere il letto con un’altra è pura follia. Sono sconcertata da questo racconto, devo per forza reagire, ho due figlie da proteggere“. Data la bufera del caso Weinstein, comunque, l’attrice precisa: “Non ho avuto inviti equivoci, né molestie da Weinstein. Stavo con Fabrizio Lombardo ed ero solo la sua fidanzata“.