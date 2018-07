0 CONDIVISI Condividi Tweet

Claudia Montanarini oggi è “ostaggio” dell’ex marito. È questa la rivelazione che la showgirl ha fatto alla rivista Oggi. Sono lontani i tempi della sua storia con Alessio Lo Passo a Uomini e Donne. Durò soltanto un solo mese, poi i due si lasciarono tra accuse reciproche e puntate del programma di Maria De Filippi con trash alle stelle. Nel 2016 l’ex tronista è stata condannata a tre anni di reclusione per aver aggredito e minacciato la fidanzata del suo ex marito, l’imprenditore Daniele Pulcini.

Claudia Montanarini oggi: a processo per truffa

Accusata di minacce, lesioni e corruzione, Montanarini si era infatti avvalsa dell’aiuto di due agenti di pubblica sicurezza, Lorenzo Valzano e Massimiliano Cerrai, a loro volta condannati per corruzione e stalking. I tre imputati hanno dovuto anche risarcire con la provvisionale di 15 mila euro la donna aggredita.

I fatti avvennero nel maggio del 2014: Claudia aveva scoperto la presunta relazione tra l’ex e l’amante. Dopo aver avvicinato quest’ultima, le fece pesanti minacce e per essere più convincente ingaggiò due agenti, pagando loro 15 mila euro perché la intimidissero. Soltanto che invece di tenere la bocca cucita, la donna decise di denunciare. Non contenta, Montanarini rubò a Pulcini un assegno custodito nella cassaforte di casa e mandò poi un’amica a incassarlo. Una truffa da 55 mila euro.

Claudia Montanarini: tronista si sfoga

Il processo è iniziato in questi giorni e l’ex tronista ha voluto raccontare la sua versione dei fatti. “La mia storia è un romanzo horror”, ha detto a Oggi. “Daniele tiene in ostaggio me e i miei figli mosso da vendetta e odio cieco, usa tutte le sue armi per colpire con crudeltà”. “Il furto dell’assegno – precisa il suo avvocato – ci vede parte lesa, ma non calcheremo la mano. Vogliamo evitare il cumulo di altre condanne e impedire che Claudia possa finire in carcere ed essere separata dai suoi figli”. Un destino incredibilmente simile proprio a quello di Alessio Lo Passo.