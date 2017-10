Claudio Bisio torna a Zelig per aiutare l’amico Marco Della Noce

0 CONDIVISI Condividi Tweet

Claudio Bisio torna a Zelig per la più nobile delle cause. Dopo la notizia di Marco Della Noce costretto a vivere in auto a causa di problemi economici, l’attore milanese non ci ha pensato su due volte ad aiutarlo. Il come è presto detto: Bisio organizzerà una serata di beneficenza allo Zelig il cui ricavato andrà interamente all’amico.

Claudio Bisio torna a Zelig a fine novembre

Mentre Marco Della Noce dorme per strada, gli amici di Zelig si mobilitano per aiutarlo. Il comico, famoso per la sua imitazione di Oriano Ferrari, ha una lunga carriera alle spalle grazie anche alla sua partecipazione a programmi come Mai dire gol e L’Ottavo nano. Il suo grido d’aiuto, dopo lo sfratto e il conto svuotato a causa di un divorzio difficile, è stato subito accolto da amici e colleghi.

Claudio Bisio ha parlato dell’iniziativa: “Ci sarà una serata allo Zelig verso fine novembre. […] L’ho sentito (parla dell’amico Marco, ndr): ora è a casa a Lissone, non vive più in macchina. Adesso deve trovare la forza per far ridere, il che non è facile quando non si sta bene dentro. Sarà una cosa con lui e con tutti noi di Zelig. E chi volesse dare un apporto economico, può fare una donazione al locale, in viale Monza: rigorosamente cash, perché gli hanno bloccato i conti correnti“.

Della Noce torna sul palco, Bisio si lancia in una nuova serie tv

Per fortuna, sembra che le cose stiano cominciando a sistemarsi per Della Noce: il comico sarà presente ad uno spettacolo di beneficenza organizzato da La Grande Casa proprio domani, venerdì 27 ottobre. Bisio, invece, si lancia in una nuova avventura, quella della serialità televisiva: lui e Frank Matano, infatti, hanno da poco presentato il nuovo telefilm di cui faranno parte e che andrà in onda su Tv8, The Comedians.