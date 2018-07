138 CONDIVISI Condividi Tweet

Claudio Santamaria e Francesca Barra si sono sposati. I due si erano giurati amore eterno già 8 mesi fa in gran segreto a Las Vegas. Stavolta hanno deciso di rinnovare le loro promesse nell’incantevole cornice di Policoro, dove si sono conosciuti da ragazzini, davanti al sindaco Enrico Mascia. Tanti gli invitati famosi, tra cui Elisa D’Ospina, che non hanno perso tempo a pubblicare le foto della cerimonia in tempo reale sui social.

Claudio Santamaria e Francesca Barra si sono sposati: lui le canta Love me Tender

Il matrimonio è stato organizzato in pochissimo tempo, ma i coniugi Barra Santamaria ce l’hanno fatta: “Avevamo fissato una data, ma è saltata perché è cambiato il piano di produzione del film che Claudio sta girando con Gabriele Mainetti. Ne abbiamo dovuta trovare in fretta un’altra“, ha raccontato la giornalista. Il motivo delle seconde nozze? Per i bambini: “Dopo Las Vegas, ci siamo detti che serviva un evento pensato per coinvolgere i bimbi: ci avevano trovati sposati di colpo e non avevano capito granché. Sarà un rito civile, seppure in spiaggia, così che abbiano piena consapevolezza che siamo marito e moglie“. La cerimonia è avvenuta lo scorso 21 luglio con doppi festeggiamenti per il quarantaquattresimo compleanno dell’attore romano.

Le nozze si sono svolte sul mare con tutti e due i protagonisti vestiti di bianco. Mentre lei arrivava, lui le ha cantato Love Me Tender, l’ennesima dichiarazione d’amore. Dopo la cerimonia Claudio e Francesca si sono recati alla spiaggia vicina dove era allestita la location dell’evento. Il tocco in più? Al loro arrivo l’orchestra ha suonato la colonna sonora di Lo Chiamavano Jeeg Robot, famosa pellicola di cui Santamaria è protagonista.

Claudio e Francesca sposi nonostante le avversità

I neo sposi si conoscono dall’adolescenza e, nonostante i percorsi di vita differenti, alla fine si sono incontrati di nuovo. Lei ex moglie di Marcello Molfino dal quale ha avuto 3 figli, lui uscito da una storia importante con Delfina Delettrez-Fendi dalla quale ha avuto una bambina. I social sono stati impietosi nei loro confronti perché quando i due si sono messi insieme lei aveva appena divorziato ed era incita della piccola Greta: “Quando ho visto Claudio a cena la prima volta, aprile 2017, ero una donna libera, ma non è questo il punto: una donna si può separare incinta o quando ritiene. […] Chi ci critica lo fa perché vorrebbe essere noi: un uomo che si prende una donna con tre figli, di cui una appena nata; una donna che, con una figlia appena nata, ha il coraggio di divorziare“.