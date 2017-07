13 CONDIVISI Condividi Tweet

Ne è passato di tempo dalla sua relazione con la mitica Vittoria Puccini: adesso, però, la vita sentimentale protagonista di Lo Chiamavano Jeeg Robot e Romanzo Criminale è di nuovo uscita allo scoperto e, in seguito ad alcuni scatti rubati, non si fa altro che parlare di Claudio Santamaria e Francesca Barra. Ma chi è la bella bionda con cui l’attore è stato più volte pizzicato?

Claudio Santamaria e Francesca Barra sono una coppia: lei, però, sarebbe sposata…



Inviata di Matrix, voce di ‘Benvenuti nella giungla’ di Radio 105, ospite fissa di Tiki Taka, la bella giornalista conosceva Santamaria da quando l’ha incontrato per la prima volta, da ragazzina, a Policoro. I due sono poi rimasti amici e, di tanto in tanto, si rivedevano e si frequentavano, fino a questi ultimi incontri particolarmente ‘ravvicinati’. Quello che però ha fatto storcere il naso a molti – primo tra tutti Dandolo di Dagospia – è che lei risulterebbe ancora sposata (anche Wikipedia riporta questo dato) con Marcello Molfino, padre dei suoi tre figli.

Dandolo la definisce per questo ‘poliamorosa’, pubblicando contestualmente le foto (scattate da SassiLive.it) della coppia a Matera, precisamente ad una festa locale in onore della patrona della città dei Sassi, Maria Santissima della Bruna. Una volta ‘colti sul fatto’ e, soprattutto, provocati dal giornalista di Dagospia, è venuta fuori una dichiarazione che non lascia dubbi: Claudio Santamaria e Francecsca Barra si stanno frequentando, tra di loro c’è qualcosa di più di una semplice vecchia amicizia:

La spiegazione della giornalista sulle foto con Claudio Santamaria

“Caro Dago – ha scritto, in una lettera aperta che ha pubblicato sul suo profilo Facebook – Avendo tre figli mi preme contestare la definizione con cui mi descrivete sul vostro sito:” poliamorosa”. Le uniche persone che amo contemporaneamente sono i miei tre figli. Per il resto sono monogama e sono stata chiara e limpida con la mia famiglia. Non sono stata “beccata”, sono semplicemente uscita ad una festa pubblica (anzi in più occasioni) con Claudio Santamaria proprio perché non dobbiamo nasconderci. Altrimenti avrei fatto come fanno gli amanti: chiusa in una stanza di un hotel. Avere una nuova relazione non significa essere “poliamorosa“.

A ulteriore conferma, sul profilo Instagram ufficiale di Claudio Santamaria compare questa foto molto evocativa e romantica:

