Claudio Santamaria e Instagram hanno un rapporto complicato. L’attore ha deciso di festeggiare sui social le nozze-bis con Francesca Barra, arrivate ufficialmente dopo che i due si erano giurati amore eterno già otto mesi fa in gran segreto a Las Vegas. Per farlo, il protagonista di Lo chiamavano Jeeg Robot ha pubblicato una foto di un momento intimo di vita di coppia: lui e la moglie, ripresi sotto la doccia da un obiettivo sfocato, mentre si abbracciano l’uno di fronte all’altra. Questo scatto ha suscitato così tanto scalpore sul web che sono partite immediatamente numerose segnalazioni e Instagram ha scelto di rimuovere l’immagine. Una decisione che ha mandato su tutte le furie l’attore.

Claudio Santamaria, Instagram censura la sua foto

“Cari amici, cari fotografi, la foto che avevamo pubblicato questa mattina in cui eravamo ritratti io e Francesca abbracciati in doccia visti attraverso un vetro opaco, è stata rimossa da Instagram perché non segue le loro ‘Community Guidelines in merito a nudo o pornografia’”, ha scritto Santamaria.

“Siamo indignati e arrabbiati, dal momento che su tantissimi profili vengono mostrati culi e tette senza nessun senso artistico. Inoltre, vi sono alcuni fotografi di nudo che pubblicano foto erotiche e non vengono censurati. Incoerenza e censura, vi meritate i selfie sopra a degli unicorni gonfiabili. Instagram non cancella commenti che alimentano odio e violenza, ma cancella una foto che non ha nulla di osceno o pornografico. Pubblicheremo la foto su altri social”.

Claudio Santamaria, moglie su tutte le furie

Barra ha rincarato la dose e in un’immagine affidata sempre a Instagram ha scritto: “Sia chiaro, nessun disgusto per la segnalazione e la conseguente censura su Instagram di uno scatto fotografico. Attaccano Elena Santarelli dopo aver confessato la malattia di suo figlio. Attaccano donne che allattano o mamme con il biberon colpevoli di non allattare, persone malate o perfino morte, attraverso le bacheche di amici o familiari. Attaccano bambini innocenti (io ne so qualcosa). Attaccano su: salute, politica, religione, non poteva mancare l’amore”.

