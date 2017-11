72 CONDIVISI Condividi Tweet

Da pochissimo è intervenuto nella questione delle minacce a Francesca Barra (la sua nuova compagna) e ai suoi figli, ora vediamo un intervento molto energico di Claudio Santamaria su Fausto Brizzi.

Dopo il clamore suscitato dal servizio de Le Iene e l’intensa Lettera di Claudia Zanella, la moglie, anche l’attore de Lo Chiamavano Jeeg Robot ha deciso di dare il suo contributo alla discussione. E, soprattutto, di fare chiarezza su una falsa dichiarazione che sta girando a suo nome.

Claudio Santamaria su Fausto Brizzi: la verità su quello che l’attore ha detto sul regista

“Riguardo al caso Brizzi – scrive il divo dal suo profilo Facebook – sono doverose alcune precisazioni visto che ho scoperto per caso di essere stato schierato a mia insaputa, in un servizio a Mattino5 in cui hanno usato parte della mia intervista – fatta a Los Angeles al Festival del cinema – in un blocco dedicato al regista e agli scandali a lui legati.

L’appello di Santamaria su Facebook:

“Non sapevo che sarebbe stata utilizzata in quella rubrica specifica altrimenti avrei richiesto più tempo e spazio per approfondire. E questa è un’abitudine pericolosa che ultimamente sta prendendo piede nella comunicazione, quando si affrontano temi così delicati. Non puoi richiedere una battuta che poi verrà strumentalizzata, montata in modo sensazionalistico e tenendo all’oscuro l’intervistato dell’utilizzo che si farà e decidendo in quale schieramento posizionarlo, senza tenere conto di tutto ciò che aveva detto o scritto in precedenza. ”

Ecco la presa di posizione ufficiale di Claudio Santamaria su Fausto Brizzi:

“Non mi schiero assolutamente in difesa di Brizzi come hanno scritto. Ma non lo accuso e non mi indurrete a farlo perché io non sono un testimone e neppure un giudice. Non siamo amici, non ho mai lavorato con lui e non mi piacciono nemmeno i suoi film, (mi perdoneranno i suoi estimatori). E sono incazzato perché tutto questo sporca la meraviglia del cinema e la reputazione di chi fa questo mestiere con serietà.

I provini non si fanno in casa e i processi si fanno in tribunale. Ribadisco l’importanza della denuncia e comprendo anche la difficoltà che può paralizzare una vittima per le violenze fisiche e psicologiche nel denunciare subito. Ma il rischio è quello che dopo tanti anni le denunce vengano considerate solo funzionali a farsi pubblicità, che confondano, sminuiscano il valore della denuncia alimentando la sete di gossip in salotti televisivi non funzionali ad un principio fondamentale.

“Se non si hanno prove, purtroppo, se non si denuncia subito, purtroppo, anche se il gruppo si sostiene, è coraggioso, non si otterrà giustizia. La caccia alle streghe consiste proprio in questo. Sostituendosi ai tribunali, con giudizi facili, spietati , superficiali come un tweet. Sono dalla parte delle vittime. Dalla parte della giustizia. Non mi stancherò mai di ripeterlo: denunciate e nelle sedi competenti. Perché questo sistema di prevaricazione, di abusi di potere, di violenza e di impunità deve cessare.“