Recentemente abbiamo visto Claudio Sona a Storie Italiane. L’ex tronista di Uomini e Donne, programma Mediaset di Maria De Filippi, è stato ospitato in Rai da Eleonora Daniele per parlare del cyberbullismo di cui è vittima da molto tempo.

Claudio Sona a Storie Italiane: “Mi sono rivolto alla magistratura”

Chi è Claudio Sona? L’ex protagonista del Trono Gay di Uomini e Donne. Spesso la parola tronista gli viene rivolta a mo’ di offesa, ma lui non la pensa così: “Dipende come lo usano. Non mi dà fastidio. Le offese sono ben altre. Purtroppo questa è una realtà presente di questo tipo di persecuzione sul web. Quando si tratta di cose abbastanza stupide, non rispondo e le ignoro“.

Da quando il ragazzo ha rotto con la sua scelta, Mario Serpa, è stato accusato più volte di aver fatto tutto per la notorietà e non per amore: “Anche io sono stata vittima degli haters sul web in questi due anni, ho avuto a che fare con offese più gravi e diffamazioni, mi sono rivolto alla magistratura, appoggiato alle denunce per difendermi“. In particolare, Claudio è convinto che gli adolescenti debbano avere un rapporto più sano con i social e che debbano essere educati ad utilizzarli al meglio, arginando il fenomeno del cyberbullismo.

Eleonora Daniele riprende Sona: “Non definire le donne deboli”

Claudio si rivolge direttamente alla sua hater principale, una donna che per mesi l’ha perseguitato: “Con quello che tu mi hai detto per mesi un’altra persona avrebbe anche potuto buttarsi giù da un ponte“. A questo punto Sona fa un appunto personale, parlando degli uomini come più forti rispetto alle donne nell’affrontare tali situazioni. La Daniele, però, non accetta la sua affermazione e lo riprende immediatamente: “No, non definire le donne deboli. Questo non te lo permetto“.