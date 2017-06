1 CONDIVISI Condividi Tweet

La vicenda di Claudio Sona e Juan Sierra dimostra quanto spesso sia difficile separare finzione televisiva dalla realtà: ricordate il bellissimo film con Jim Carrey, “Truman Show”? Lì tutti (eccetto lui, ignaro) avevano un copione da recitare, agivano solo per intrattenere gli spettatori da casa, poi ognuno tornava alla propria vita.

La verità dietro il dating show di Maria De Filippi: era tutta una sceneggiata?

Qualcosa di molto simile sta succedendo in questi giorni dietro le quinte del programma di appuntamenti più famoso di Canale 5: Uomini e Donne di Maria De Filippi. Il protagonista di questa strana vicenda è il vincitore della prima edizione del trono gay, Claudio Sona, che ha concluso il programma trovando -apparentemente- l’amore con uno dei corteggiatori, Mario Serpa.

Quello che però è venuto fuori è che, in realtà, il tronista aveva già un ragazzo, al quale aveva detto di aspettare la fine della “sceneggiata televisiva”, e che a febbraio si sarebbero rivisti e avrebbero ricominciato da dove avevano lasciato. Insomma, Claudio Sona e Juan Sierra erano una coppia e sono rimasti insieme durante tutta la durata del programma.

Possibile che la redazione di Queen Mary – che tutto sa e tutto vede – non si sia accorta di cosa stava succedendo? Sulla pagina ufficiale del programma è comparso il primo commento ufficiale della redazione da quando la vicenda è venuta fuori: “Abbiamo preso visione, come voi, dei video pubblicati dal signor Sierra. Abbiamo parlato con Claudio, crediamo nella sua buona fede e speriamo che si esprima al più presto sull’intera vicenda così da chiarire la sua posizione.”

La telefonata tra Claudio Sona e Juan Sierra che confermerebbe l’accaduto

I video a cui fa riferimento il messaggio sono stati già rimossi dai social, ma l’audio di una telefonata che Sierra avrebbe pubblicato riporta – secondo Il Vicolo Delle News – la seguente conversazione:

Claudio: Se tu vuoi tagliare definitamene quelli che sono i ponti con me perchè non ce la fai, la scelta falla tu. Mi fa piacere mandarti messaggi e sentirti, lo faccio perchè veramente ci tengo o non lo farei.

Juan: Anche io ci tengo ma non voglio questa situazione, un fidanzato così non lo voglio più. Da agosto che non so più niente di te.

C: Son 5 mesi che non ci vediamo

J: Che non ci vediamo no, però che…stai con un altro, devo vivere questa doppia vita finta.

C: No dai, sembra che tu sia il cane legato alla corda…

J: Eh non lo sono?

C: Sai quanto ci tengo a te, te lo giuro però perché devi mettermi i bastoni tra le ruote…

La conversazione continua e sembra diventare più polemica

J: Perché non ce la faccio più, voglio dei cambiamenti nella mia vita.

C: anche io li vorrei, li sto facendo i cambiamenti…

J: Sei un egoista, non mi rispetti, non stai guardando me, stai pensando solo a te e non stai pensando a me se sto male o bene.

C: Sai la mia paura? Tu hai voglia di farmi male…

J: In che senso…

C: Non lo so in che senso…

J: Mi hai detto aspettami fino a febbraio, poi faccio finir questa bugia, è arrivato febbraio e io mi faccio la mia vita, tu non sei più presente…

C: Ma perchè devi dirmi tutte queste cose…

J: Perché devi postare tutte queste foto, la domenica in famiglia…basta sono stanco di queste cose.

C: Io sto passando veramente per lo stron*o…se non vuoi sapere più niente di me io ci sto male…però ti ho chiesto…

J: No, non voglio più stare con te, perché non ti voglio più…

C: E’ tua la decisione…

J: Certo che è mia…

C: Hai un altro dimmi la verità?

J: No te lo giuro, dopo l’esperienza avuta adesso.

C: Sicuro?

J: Non sono un bugiardo come te…

C: Sono sul filo del rasoio, sono esaurito e sono depresso, chiamo te e mi devi insultare…

J: Non ti sto insultando, è la verità…guarda come mi stai facendo vivere, mi insulta chiunque, gente che nemmeno conosco…

C: Tu sei sempre drammatico verso di te, verso gli altri mai.

J: Claudio se tu vuoi stare con me stai con me, non vuoi stare con me non ci stai…

C: Voglio mettere in pratica i miei progetti te l’ho sempre detto…