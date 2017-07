1 CONDIVISI Condividi Tweet

Come è morto Paolo Villaggio lo hanno spiegato i figli Pierfrancesco ed Elisabetta. I due hanno rilasciato dichiarazioni alla stampa che era in attesa di ricevere approfondimenti su quanto accaduto all’attore. L’artista se n’è andato a causa di un diabete ‘curato male’, a detta della figlia. Quello che, però, ha scatenato l’indignazione della rete sarebbe stata la reazione fin troppo ‘disinvolta’ nel rilasciare la notizia della tragica scomparsa.

Come è morto Paolo Villaggio: un diabete curato male

L’attore genovese ha sempre conservato la sua ironia, anche parlando della morte. Il desiderio di Paolo Villaggio di essere ‘bollito’ a piazza del Popolo a Roma, ad esempio, ha fatto ridere tutti i suoi fan. La figlia Elisabetta ha anche detto, scherzando, che il padre una volta ha espresso di volere di un funerale a San Pietro.

Ma com’era il loro rapporto con il papà? Quando hanno appreso che il Fantozzi nazionale se n’era andato alle prime luci dell’alba, senza soffrire né accorgersi di nulla, si sono precipitati in ospedale, dove Villaggio era ricoverato già da un mese e mezzo. Il motivo è presto detto: “Lui aveva un diabete che si è curato male. Lo sapeva e non ha fatto niente per impedirlo“. Queste le dichiarazioni degli eredi dell’artista. Non è finita qui: “Ora è libero di nuovo. Nell’ultimo periodo non stava bene, ora è libero di vagare con la sua mente. Dov’è volato non lo sappiamo. Gli avrebbe fatto piacere essere attivo e lavorare, far parte di quel mondo che gli aveva dato tanto“.

Le critiche della rete dopo le dichiarazioni dei figli di Villaggio

La sincerità sulla figura paterna vien fuori da parte di Pierfrancesco: “Con lui non è stato facile perché mio padre è stato assente come molti padri che fanno questo mestiere. Non era una persona semplice in assoluto“. Le critiche da parte della rete, tuttavia, hanno sottolineato alcuni aspetti di queste reazioni.

C’è, come sempre, chi si pone in difesa dei figli di Villaggio e chi li critica aspramente. Le cure sarebbero potute essere migliori? I due avrebbero dovuto spronare il padre a curarsi? Questo e molto altro è stato detto sulla vicenda. Oggi, comunque, ci sarà l’ultimo saluto a Fantozzi che partirà alle 10.00 del mattino fino alle 16.30 dalla camera ardente allestita nella Sala della Protomoteca del Campidoglio. Alle 18.30 il feretro sarà portato a Villa Borghese, alla casa del Cinema, presso il Teatro all’aperto Ettore Scola, dove si terrà una cerimonia laica.

Alle 21.30 sarà proiettato il film Fantozzi di Luciano Salce del 1976 come contributo all’attore. Solo quando le luci della ribalta si spegneranno, Paolo tornerà nella sua Liguria, per riposare insieme ai suoi cari nel cimitero di Sori.