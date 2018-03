88 CONDIVISI Condividi Tweet

Il pubblico italiano ha festeggiato il suo ritorno negli studi dell’Eredità e, memore del grande spavento, continua a chiedersi come sta Fabrizio Frizzi oggi, dopo la sua battaglia per la sua salute. Il presentatore è stato avvistato per le strade di Roma, sorriso coraggioso e sguardo innamorato:

Come sta Fabrizio Frizzi oggi: le foto con Carlotta e le dichiarazioni del presentatore

60 compiuti il 5 febbraio, il celebre volto italiano mostra tutta la sua forza e il suo entusiasmo per la vita, resa più dolce dalla sua splendida moglie, Carlotta Mantovan e – ormai quattro anni e mezzo fa, dalla piccola Stella, la figlia che i due hanno avuto insieme a coronamento del loro amore.

Il servizio di Diva e Donna rivela come sta Fabrizio Frizzi oggi: intervistato dal magazine, il presentatore decide di aprirsi al suo pubblico e rivelare pensieri molto personali, intime e sentiti verso quella che è la sua vita dopo l’attacco ischemico che lo ha costretto ad allontarsi dalle scene.

“Combatto come un leone con l’entusiasmo e l’energia che ho sempre avuto nell’affrontare le cose della vita” ha dichiarato Frizzi – che meno di un mese fa ha ammesso di provare ancora un po’ di paura di non essere guarito del tutto. Il suo primo incontro con Carlotta è iniziata nel 2001, quando l’ha conosciuta in qualità di concorrente dell’edizione di Miss Italia: “Guarda che bel viso che ha quella ragazza“, aveva pensato tra sé e sé “Farà televisione“.

Le dichiarazioni dei due innamorati

Detto fatto, galeotto l’ambiente dello showbusiness, i due – ‘separati’ da ben 25 anni di differenza – si sono poi riconosciuti e trovati. Per sempre: “È stato amore al primo sguardo, un amore travolgente”, ha dichiarato la Mantovan.

E poi, 12 anni dopo, l’arrivo di Stella: “Diventare padre in età avanzata è stata una scelta d’amore, lotto per continuare a vedere crescere nostra figlia. Avendo una compagna molto più giovane di me so che Stella comunque è in buone mani e questo m fa sentire meglio rispetto alle preoccupazioni legate alla mia età“.