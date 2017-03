1 CONDIVISI Condividi Tweet

Stupore all’Isola Dei Famosi: il coming out di Eva Grimaldi era programmato?

In attesa del serale di martedì 7 marzo, spunta una preoccupante teoria che – molto poco sorprendentemente – prova a far cadere il velo di finzione dietro il programma TV condotto da Alessia Marcuzzi, svelando che in realtà quasi tutti recitano un ruolo con tanto di copione e tempi tecnici: il coming out di Eva Grimaldi era programmato, o almeno così sembrerebbe a giudicare da alcuni indizi…

Ad affermarlo è stata la redazione di Dagospia, capitanata da Dandolo che, di fronte al tenero bacio e alla dichiarazione romantica dell’attrice (ex fidanzata di Gabriel Garko) alla sua adorata Imma Battaglia, ha storto il naso e ha scritto: “E meno male che non siamo più negli anni ’80 dove ‘contava apparire e non essere’ (Eva Grimaldi dixit)! L’attrice e la fidanzata Imma Battaglia avevano posato due mesi fa per un servizio di ‘Chi’ che uscirà l’8 marzo, in perfetta sincronia con la settimana sull’Isola della coppia e il loro ‘coming out’ coreografato in ogni dettaglio”.

Le foto della coppia che Chi ha pubblicato

Il servizio fotografico, in effetti, è già disponibile in anteprima: questo significa che i discorsi non erano mossi dalla spontaneità del momento, e che tutta quella riservatezza iniziale in realtà era solo un tentativo di preparare il terreno per il loro grande momento?

Di sicuro se il coming out di Eva Grimaldi era programmato o meno lo scopriremo nella nuova puntata dell’Isola dei Famosi, dove la Battaglia sarà ospite in studio e la sua amata in collegamento dall’Honduras. Dandolo ha già anticipato che sarà “una roba naturale come gli zigomi di Giacomo Urtis”. Noi diciamo che nessuno, in realtà, si aspetta che in un reality con persone più o meno famose ci sia davvero spontaneità e autenticità fino in fondo. Voi che ne dite?