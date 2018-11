0 CONDIVISI Condividi Tweet

Mentre fuori esplode la polemica, ecco cosa si dice sui social su Corona e sui procedimenti giudiziari che potrebbero portare al ritorno in carcere dell’ex detenuto: come da copione, il presunto fidanzato di Asia Argento (leggi qui “le cifre” del loro contratto) ha pubblicato una foto provocatoria sul suo profilo Instagram. E giù di commenti:

La foto su Instagram e i commenti social su Corona e il suo caso giudiziario

Ritratto in manette, sguardo drammatico, occhiali da sole, volto scavato, didascalia evocativa e pronta per la “condivisione facile”:

“Noi siamo ciò che gli eventi fanno di noi.Quello che vivi ti costruisce.. e io sono fiero di essere quello che sono. @adalet_official #adalet andiamo a combattere questa ennesima battaglia“.

Questo il post che ha scritto l’ex di Belen (per chi volesse un riassunto di tutta la sua complessa vicenda giudiziaria, ecco perché Fabrizio Corona è andato in carcere: dagli inizio col gossip a oggi) e che, come di consueto, ha scatenato il supporto dei fan e l’ira dei detrattori. Si parte dai moderati:

“Credo che per i reati che hai commesso siano già sufficienti gli anni di galera che hai fatto – scrivono in un commento – ciò non toglie che secondo il mio modesto parere devi tranquillizzarti un po’, sei pieno di rabbia e la cosa non può che causare danni per te. Forse ostentare di meno e riuscire a essere più umili può servirti, con questo atteggiamento non dai un buon esempio ne a tuo figlio è neanche a tanti ragazzi, anche se in fondo mi sei simpatico, però @fabriziocoronareal ormai sei cresciuto dai datti una calmata. In bocca al lupo“.

I commenti dei fan VS i commenti dei detrattori

C’è chi invece non riesce proprio a capire come si possa sostenere un personaggio del genere: “Io vorrei capire ma come fanno a difenderlo, a compatirlo, a onorarlo… Ma tutto a posto pure voi?.. È talmente indifendibile che neanche la madre, il fratello ecc non vogliono più nulla a che fare con lui… Il padre si starà rivoltando nella tomba…..non rispetta nessuno e niente… Neanche la madre.. E tanto meno le donne in generale….ma davvero questo è l”esempio x voi che lo difendete e osannare?… Se è così stiamo davvero rovinati… Io vorrei capire se a qualcuno di voi farebbe piacere un padre, un compagno, un fratello.. O quello che sia così..”

Infine, chi pensa che ci sia qualcosa di strano nell’accanimento che la legge gli sta riservando: “Troppo accanimento non è giusto. Lui la pena l’ha scontata ora lo vogliono oscurare.. a chi ha pestato i piedi ??”