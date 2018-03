45 CONDIVISI Condividi Tweet

Francesca Fagnani, la compagna di Enrico Mentana, rompe il silenzio per la prima volta. La fidanzata del direttore del tg di La7, vero idolo della comunicazione politica italiana grazie alle sue maratone elettorali, ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi nella quale confessa il suo rapporto con il giornalista televisivo. Un amore nato cinque anni fa, quando fu Michela Rocco di Torrepadula a far trapelare i primi rumors – non senza veleni: la definì “sfasciafamiglie, arrampicatrice sociale e arrivista” – sulla relazione che l’ormai ex marito aveva intrapreso da tempo.

Chi è Francesca Fagnani, la compagna di Enrico Mentana

Francesca è una collega di Enrico: ex giornalista di Servizio pubblico, dal 14 marzo condurrà il programma Belve su Nove, format prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia nel quale racconterà storie di donne diverse dalla norma. “Come donna, a mettermi in crisi è stata la Faranda, perché ha fatto scelte talmente violente e radicali contro gli altri e contro se stessa che sicuramente è quella che ho ascoltato con maggior turbamento”, ha raccontato. “Un’altra che mi ha messa in crisi, per la sua spietatezza, è Cristina Pinto, camorrista, braccio armato di un clan del rione Traiano a Napoli, poi dissociata. Alessandra Mussolini è forse la belva che mi ha stupito di più: dall’intervista emerge una donna diversa dalla maschera belluina che indossa in pubblico. È interessante, con un’anima piena di pieghe. Azzarderei a dire che più che essere una belva, la interpreta”.

Enrico Mentana, dalla moglie alla nuova compagna

Al suo fianco, da tempo, c’è “Chicco”. “Io ed Enrico abbiamo fin dall’inizio del nostro rapporto delle premure reciproche tutte nostre”, ha spiegato Fagnani. “Per dire, non rinunciamo mai alla colazione insieme: anche se uno dei due si alza due ore prima, aspetta l’altro. Sono attenzioni, un modo di preservare il rapporto e il piacere di stare insieme e di condividere. Se iniziamo a vedere una serie tv non esiste che uno dei due vada avanti e lasci l’altro indietro. Ma non è una scelta, è proprio che a me non piacerebbe vedere una puntata o film senza di lui”. Se Mentana su Instagram è sempre scatenato, anche Francesca non è da meno. Davvero una bella coppia.

