La compagna di Pierfrancesco Favino è la donna più invidiata dalle italiane. Almeno durante la settimana di Sanremo 2018. L’altra metà dell’attore e conduttore è Anna Ferzetti, figlia del grande Gabriele, morto nel 2015. Classe 1982, Anna ha ereditato dal papà la passione per il cinema.

Ha studiato in Germania e poi ha trascorso due anni a Londra assieme a sua madre. Successivamente, quando i genitori hanno deciso di trasferirsi in campagna, ha preso la sua strada per andare a vivere a Roma. Ma prima di decidere di tuffarsi nel mondo dello spettacolo, ha fatto i lavori più disparati, dalla barista all’edicolante.

Quando Anna ha voluto a tutti i costi calcare il palcoscenico, non ha ricevuto sostegno dal padre, che però non ha nemmeno cercato di dissuaderla. Gabriele Ferzetti le disse soltanto: “Studia”. Il suo esordio sul grande schermo è arrivato nel 2014 nel film St@Lker di Luca Tornatore.

In seguito è stata nel cast di Un giorno perfetto di Ferzan Ozpetek, La tigre e la neve di Roberto Benigni, Terapia di coppia per amanti di Alessio Federici e Il colore nascosto delle cose di Silvio Soldini. Tra i suoi lavori televisivi ci sono invece Il maresciallo Rocca, Il commissario Rex, Ultimo, Il tredicesimo apostolo e Rocco Schiavone.

Chi è Anna Ferzetti, la compagna di Pierfrancesco Favino

Da 15 anni Anna è legata a Pierfrancesco, da cui ha avuto due figlie: Greta, 11 anni, e Lea, 5 anni. I due non sono sposati. Si sono conosciuti nel 2003 a casa di un amico comune. Quella stessa sera, mentre ballavano (il ballo è una passione che li accomuna) Francesco le pestò malamente un piede. E lì nacque l’amore.

Perché non sono mai convolati a nozze? Semplice, stanno bene così. Anna ha dichiarato che fino a pochi mesi dopo la nascita di Greta, la loro primogenita, i due non abitavano nemmeno assieme, ma vivevano in due diversi appartamenti nello stesso condominio. Il loro segreto è vedersi pochissimo, complici i rispettivi impegni professionali. “Tu sei la donna più invidiata dell’Ariston, e sai perché? Perché ti ho portato questo” le ha detto il compagno tirando fuori, dopo il bouquet, un sandwich. Ma era il vero Pierfrancesco o il Favino con i Jackal per Operazione Sanremo?

Finalmente un uomo che ha capito cosa desiderano davvero le donne @pfavino #Sanremo2018 pic.twitter.com/xYRVn7c6Ey — Festival di Sanremo (@SanremoRai) 9 febbraio 2018