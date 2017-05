118 CONDIVISI Condividi Tweet

Altro che Paris Hilton, la Regina Elisabetta o Chiara Ferragni, che fitta un treno tutto per sè: il compleanno di Barbara d’Urso è stato un tripudio di omaggi celebri, immagini commoventi,vip e party scatenati.

Dalle lacrime ai vestitini anni ’60: il compleanno di Barbara d’Urso è cult

Tutto è cominciato nello studio di Mediasaet, durante il suo stesso programma Domenica Live, in cui gli autori – a sorpresa – le hanno preparato un video con tutti i momenti salienti della sua vita, episodi di grande gioia ma anche di profondo dolore, come la morte della mamma e la scoperta del tradimento del suo ex marito Michele Carfora; ma anche con un bellissimo messaggio di Wanda, la seconda moglie del padre dopo la scomparsa della prima moglie, una seconda madre per la conduttrice.

Tra gli ospiti e gli auguri più apprezzati del 7 maggio, c’è stata sicuramente la telefonata di Maurizio Costanzo, desideroso di augurarle il meglio per questi suoi 60 anni e dimostrarle la stima professionale e personale che nutre per lei, e il caloroso abbraccio e di Riccardo, il primissimo bacio dell’allora Maria Carmelita D’Urso.

Successivamente, è cominciata la vera festa di compleanno di Barbara d’Urso per festeggiare i suoi 60 anni: nonostante il divieto d’ingresso a paparazzi e fotografi, gli smartphone sono riusciti a catturare più di un momento dello scatenato evento anni ’60.

Foto e video dall’esclusivo festino anni ’60 della conduttrice di Domenica Live

Fascia tra i capelli, orecchini a cerchio bianchi, vestitino vintage, la bella conduttrice sembra più in forma che mai mentre si scatena sulla consolle e in pista, attorniata da colleghi e amici e, soprattutto, circondata – virtualmente – dall’amore dei suoi fan, che l’hanno letteralmente sommersa di messaggi di gioia per questa giornata così lieta.

Ecco qualche scatto dal party (fonte: Fanpage)

Ed un video registrato live durante l’evento:

