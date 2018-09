0 CONDIVISI Condividi Tweet

Cosa fanno oggi i vecchi concorrenti de La Pupa e il Secchione? Sono passati 8 anni dall’ultima edizione, quella condotta da Enrico Papi nel 2010, e molti volti sono rimasti impressi nel cuore e nella mente degli spettatori, mentre altri sono svaniti nel nulla.

Vecchi concorrenti de La Pupa e il Secchione: Rosy Dilettuso e Luca Gagarozzo

Voci di corridoio dicono che tra febbraio e marzo del prossimo anno dovrebbe andare in onda una nuova edizione de La Pupa e il Secchione 2019. Si tratterebbe della terza, dopo quella del 2006 e del 2010. Alcune pupe sono ancora sulla cresta dell’onda e la più vivace è Francesca Cipriani che, ancora oggi, partecipa a reality e salotti televisivi come Pomeriggio Cinque e Domenica Live.

Cosa fanno oggi gli ex concorrenti del game show di Italia 1? La vincitrice della prima edizione, Rosy Dilettuso, oggi continua la sua carriera di modella e showgirl sia in Italia che negli Usa. La bionda Elena Morali, ex del comico Scintilla e famosa per un flirt con Renzo Bossi, ha partecipato anche lei al reality L’Isola dei Famosi, come la sua collega Francesca Cipriani. Floriana Marincea, invece, segue la scia delle influencer del momento pubblicizzando grandi marchi sui suoi profili social.

I Secchioni oggi: tra beneficenza e film per adulti

Per quanto riguarda gli uomini, i secchioni hanno mantenuto profili bassi ma comunque facendo carriera nei loro settori di competenza. Omar Monti, il famoso enigmista, oggi partecipa a tornei della Federazione Italiana Gioco Scrabble e fa il giudice per concorsi di bellezza del centro Italia. Luca Garagozzo è consulente nel settore chimico, ma ha anche partecipato a serate di beneficenza sfruttando la sua breve popolarità. Quello che ha deciso di cambiare totalmente registro rispetto ai suoi studi, però, è Luca Tassinari. Dopo lo show, infatti, il ragazzo ha intrapreso la carriera di attore di film per adulti.