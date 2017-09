417 CONDIVISI Condividi Tweet

Chi saranno i conduttori Sanremo 2018? Il Festival più atteso d’Italia sta per tornare e fa gola a molti. Questa estate, infatti, i nomi di illustri presentatori e showman Rai si sono susseguiti in un vortice di ipotesi, conferme e rifiuti. Certo, non sarà facile prendere in mano le redini dopo Carlo Conti, egregio padrone di casa e direttore artistico. Dopotutto, dirigere Sanremo è difficile quasi quanto condurre gli Academy Award ed è umano sentirne la tensione. Tra molti, comunque, spuntano due nomi d’eccezione: Claudio Baglioni e Virginia Raffaele.

Conduttori Sanremo 2018: Baglioni sarà direttore artistico?

Qualcuno ha pensato ad Antonella Clerici, altri a Massimo Ranieri. Fabrizio Frizzi non l’ha escluso, come Paolo Bonolis, del resto. Con la differenza che quest’ultimo ha lanciato un chiaro messaggio: il Teatro Aniston è ormai lontano dai suoi orizzonti e lo show andrebbe svecchiato. A tal proposito, si è addirittura ipotizzato che il volto storico della Rai, Pippo Baudo, potesse tornare lì dove è stato padrone di casa per molti anni.

In questa giostra di nomi, una sola è la certezza: Fiorello rifiuta Sanremo 2018 con un simpatico Tweet ed ecco che si risale a bordo, alla ricerca dei perfetti candidati per quest’avventura. Oggi la notizia è quella di un incerto Claudio Baglioni, un po’ titubante nel prendere in mano le redini del gioco in qualità di direttore artistico, e di una ormai sempre presente Virginia Raffaele.

Baglioni contro Fabio Fazio: la rete si scatena

Non c’è ancora nessuna conferma da parte di Baglioni e c’è chi scommette ancora su Fabio Fazio, colui che ultimamente ha suscitato non poche controversie in casa Rai. La rete si scatena sulla questione e, intanto, il cantautore romano si organizza: si iscrive ad Instagram e cambia ufficio stampa. Forse l’opera di persuasione del direttore generale della Rai Mario Orfeo sta funzionando. Che Claudio Baglioni dica il tanto atteso sì?