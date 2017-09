1 CONDIVISI Condividi Tweet

Tra i suoi fidanzati annoveriamo il nostro amato Brad Pitt (molto prima di Brangelina ), l’affascinate Ben Affleck, e il mitico Chris Martin, leader dei Coldplay che le ha dedicato – tra le altre – la bellissima Yellow: tutte relazioni finite male perché, a quanto svela la confessione di Gwyneth Paltrow sulla sua vita sentimentale, l’attrice ha ‘rovinato tutto’. Ecco come:

La confessione di Gwyneth Paltrow: “Ecco perché tutte le mie relazioni sono finite”

È raro che – specialmente per una celebrità del suo calibro, famosa in tutto il mondo e richiesta nei ruoli più vari, stella del jetset internazionale e icona di stile – qualcuno, in generale, in una coppia, faccia un passo indietro e ammetta interamente la sua colpa.

Stavolta, però, le carte sono state messe sul tavolo. La confessione di Gwyneth Paltrow sulla fine dei suoi amori più famosi arriva durante un’intervista a Girlsboss: “Sono stata io a rovinare molte delle passate relazioni che ho avuto“. Un’affermazione insolita per quella che è stata definita anche tra le attrici più antipaticche di sempre, e che ha sempre mantenuto un alto livello di riservatezza sulla sua vita privata.

Invece lo sfogo continua: “Sono un’ottima amica. E anche un’ottima sorella, figlia e madre, ma sono una compagna molto vulnerabile e ho buttato all’aria i momenti più romantici della mia vita. Tutto ciò mi è costato del duro lavoro su me stessa“.

Il consiglio sulle relazioni e la nuova attitudine dell’attrice

L’attrice, che negli Avengers recita il ruolo della compagna di Tony Stark/Ironman, attualmente ha una nuova relazione con Brad Falchuck, produttore della serie tv American Horror Story. La sua filosofia di vita (e d’amore) al momento è: “Il successo, per me, è avere una relazione che funzioni bene, in cui c’è un bellissimo feedback tra gli innamorati. Senza una relazione di qualità, non si è persone di successo. Se non hai una bella relazione col tuo partner, i tuoi figli, i tuoi migliori amici, allora non hai successo“.