In coda al complesso discorso, tutto al femminile, dei pericoli che corrono attrici e aspiranti artiste quando un uomo di potere le soggioga, arriva una lunga confessione di Vittoria Puccini su Alessandro Preziosi e, soprattutto, sull’argomento molestie.

Vittoria Puccini su Alessandro Preziosi e l’equilibrio della sua famiglia

Durante l’estate 2016 si vociferava addirittura di un ritorno di fiamma, dopo una serie di scatti che li vedeva di nuovo insieme. Lei però da un po’ di tempo a questa parte è legata al direttore della fotografia Fabrizio Lucci, e la loro storia ha portato nuova serenità ed equilibrio nella famiglia:

“Il tempo guarisce: con Alessandro ho un buon rapporto, il male lentamente sparisce – ha dichiarato l’attrice al settimanale Grazia, riferendosi al passato burrascoso con il suo ex – e rimane l’affetto perché abbiamo in comune una cosa molto importante, nostra figlia. Ci confrontiamo, parliamo di lei, vogliamo far crescere Elena insieme e non separatamente. Per questo ci troviamo spesso tutti e tre per qualche pranzo o cena: è una cosa che fa bene a nostra figlia. (Oggi 11enne, n.d.r.)”

Insomma, dalle parole di Vittoria Puccini su Alessandro Preziosi pare che tra i due non ci sia più molto rancore. E poi adesso la vita amorosa dell’ex Elisa di Rivombrosa è cambiata:

“Fabrizio è un uomo realizzato ed è soprattutto un uomo che c’è sempre. Questo mi dà pace. La nostra coppia funziona perché ci aiutiamo a vicenda. E poi sono convinta che sia stato importante il momento in cui ci siamo conosciuti. Forse, se ci fossimo incontrati 15 anni fa, non sarebbe stato lo stesso. Bisogna trovarsi nel momento giusto.”

La sua opinione sugli scandali delle molestie, infine, è questa:

Vittoria Puccini sulle molestie: “Non bisogna giudicare senza sapere”

“Credo che oggi gli uomini, prima di abusare del loro potere, stiano più attenti. È una rivoluzione che coinvolge anche noi, vittime di un retaggio culturale che ci portava ad accettare ciò che non era accettabile.

A me non è mai capitato di essere oggetto di molestie e mi sono chiesta che cosa avrei fatto se, a 20 anni, mi fosse successo di ricevere “attenzioni” da parte di un uomo potente. Non è facile denunciare: è una violenza intima, che può scioccare, paralizzare ogni donna. E in questo processo mediatico a cui abbiamo assistito, ogni caso è a sé: non bisogna esprimere dei giudizi senza conoscere bene le vicende.”

