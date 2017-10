1 CONDIVISI Condividi Tweet

Conti in rosso per Benigni e la sua Melampo Cinematografica. L’attore e regista, premiato con l’Oscar per La vita è bella, è azionista insieme alla moglie Nicoletta della società fondata nel 1991. Proprio grazie alla loro compagnia hanno ottenuto i primi straordinari successi di pubblico, con Johnny Stecchino prima e Il mostro poi.

Eppure, la Melampo da qualche anno naviga in cattive acque. Roberto Benigni e Nicoletta Braschi sono in crisi da tempo. La colpa è degli investimenti sbagliati e del momento poco brillante affrontato dai loro affari.

Il comico toscano non ha ricevuto nessun dividendo dalla sua compagnia. Dopo aver approvato il bilancio 2016, è rimasto senza ricavi. Nonostante tutto, continua ad avere altre fonti di guadagno milionarie. Come analizzato dall’esperto di consulenza finanziaria Andrea Giacobino, lo scorso anno la cedola era stata di 800mila euro e nel 2014 di 500mila euro.

Il verbale dell’assemblea che ha approvato l’esercizio spiega infatti che i soci hanno deciso di riportare a nuovo l’intero utile 2016 di 521mila euro. Cifra dimezzata dal milione di profitto del 2015. Nel 2016 la casa di produzione di Benigni ha visto i ricavi degli spettacoli teatrali e dello sfruttamento e vendita di diritti di film diminuire da 2,4 a 1,4 milioni.

Conti in rosso per Benigni: ecco cosa succede

Il patrimonio netto ora è di 639mila euro a fronte di debiti per 5,5 milioni, mentre le immobilizzazioni immateriali pari a 2,9 milioni rappresentano i diritti di proprietà sui film da lui realizzati. Oltre alla Melampo Cinematografica e ad altre società (la Tentacoli Edizioni musicali detiene i diritti delle colonne sonore), i coniugi Benigni possiedono anche una società immobiliare, ventuno case, venti terreni e una villa esclusiva nell’arcipelago della Maddalena. Inoltre Braschi lo scorso anno ha ceduto per 126mila euro il 49% della Sicura srl di Cesena che vende latte in polvere per neonati e che nel 2016 ha fatturato circa 1,3 milioni.