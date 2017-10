0 CONDIVISI Condividi Tweet

Corinne Cléry truffata e povera rivela la sua più grande disavventura al Grande Fratello Vip. L’attrice, icona sexy del cinema italiano degli anni 70 e 80, ha confessato di aver passato un brutto periodo qualche anno fa.

Nel corso di una chiacchierata con Daniele Bossari, la star francese ha svelato che ha dovuto fronteggiare gravissimi problemi economici a causa di una frode subita da una persona che le rubò tutti i suoi beni.

“Ho subito due crack finanziari”, ha spiegato Cléry, recentemente al centro di una polemica con Serena Grandi. “Vuotavo le borse per cercare monetine per comprarmi un pezzo di pizza. Venticinque anni fa mi hanno fregato tutto quello che avevo, ho perso tutto. Ho venduto casa, macchina e gioielli. A 43 anni ho dovuto cominciare da zero, avevo già un figlio grande che stava in America. Sono passata dalle stelle alle stalle”.

L’attrice ha avuto il suo periodo d’oro a metà anni Settanta. Dopo il cult erotico Histoire d’O, divenne la Bond girl Corinne Dufour nel film di James Bond Moonraker – Operazione spazio (1979). In Italia venne diretta da registi come Sergio Corbucci, Salvatore Samperi, Pasquale Festa Campanile, Carlo Vanzina, Carlo Lizzani, Giorgio Capitani e Lucio Fulci. Il periodo tumultuoso al quale fa riferimento è quello che va dal tramonto della commedia all’italiana (Occhio alla perestrojka di Castellano e Pipolo) al culmine del trash rappresentato da Alex l’ariete.

Corinne Cléry truffata e povera: la sua confessione

Con la voce rotta dal pianto, Corinne ha raccontato: “Avevo dei beni importanti, comprati con i miei soldi. Non ho mai chiesto niente a mio papà. Poi la truffa. Qualcuno vicino a me, aveva le mie firme e mi ha fottuto tutto, stiamo parlando milioni di dollari. Poi ho avuto un grande dolore perché un membro della mia famiglia è morto in modo molto brutto, stavo troppo male e ho rifiutato un film. Dopo non ho potuto pagare il mutuo e ho dovuto vendere tutto”.

“Sono andata a vivere in una casetta al sesto piano senza ascensore. Non posso fare nulla perché tutto questo è successo in America, questa persona ha fatto diciassette passaggi di società per rubarmi tutto. Dopo mi sono rifatta, ma non concepisco di essere mantenuta da qualcuno. Non so dove ho trovato la forza, anche perché sono cresciuta nella seta”.