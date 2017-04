1 CONDIVISI Condividi Tweet

Tensione alle stelle nel corso del processo milanese al fotografo dei vip: Corona attacca il compagno di Nina Moric, Luigi Favoloso, e il giudice ne rinvia la testimonianza. Favoloso, attuale fidanzato dell’ex moglie di Fabrizio, è accusato dallo stesso Corona di aver piazzato una bomba carta sotto la sua abitazione. È proprio da quest’episodio che sono partite le indagini che hanno condotto gli inquirenti a scovare gli oltre due milioni di euro che l’ex “re dei paparazzi” ha evaso al fisco e nascosto in parte in un controsoffitto e in parte in due cassette di sicurezza in Austria.

Dopo le parole di Corona sull’altra sua ex illustre Belen Rodriguez (che sarà chiamata a testimoniare nella prossima udienza), stavolta è bastata la sola presenza di Favoloso a scatenare il panico nell’aula del tribunale. Prima c’è stato uno scambio di occhiatacce, poi sono arrivate le urla e l’immediato richiamo del giudice Guido Salvini, che ha deciso di rimandare la testimonianza alla prossima udienza dell’11 maggio.

Corona attacca il compagno di Nina Moric: cos’ha urlato

Mentre i magistrati si consultavano per decidere con quale modalità ascoltare Favoloso (da teste “puro” o con l’assistenza di un legale e la possibilità di non rispondere), Corona non ci ha visto più. L’imputato ha rivendicato “il mio diritto e quello di mio figlio” di sentirlo come teste “puro”, come chiede la sua difesa. Sbigottita la reazione del compagno della Moric all’uscita dall’aula: “È stato aggressivo: mi ha deluso, pensavo fosse un bravo ragazzo”. Su Instagram, Favoloso ha poi ribadito il concetto con questo scatto.

Se la grandezza di un uomo si vede dai suoi nemici, devo ammettere di dover rivedere qualcosa 🖤 Un post condiviso da Luigi Mario Favoloso (@lmfavoloso) in data: 27 Apr 2017 alle ore 12:58 PDT