Corona e Giletti sono stati pizzicati insieme a Milano e la foto che li ritrae a colloquio ha confermato i rumors che circolano da tempo. Il conduttore di Non è l’Arena e l’ex agente dei vip starebbero lavorando ad un programma televisivo da realizzare insieme. Corona ha lasciato il carcere di San Vittore soltanto un mese fa per finire il suo percorso riabilitativo in un centro di recupero, la comunità Alba di Bacco. Da allora, Massimo avrebbe fatto un forte pressing su Fabrizio per incontrarlo e raccontargli il suo progetto. L’ex manager dei paparazzi, finalmente tranquillo a casa con la sua famiglia e la sua fidanzata Silvia Provvedi, ha accettato di vedere il giornalista di La7.

Corona e Giletti, programma insieme in tv?

Il magazine Spy, nel numero in edicola da venerdì 23 marzo, ha pubblicato le immagini dell’incontro, avvenuto a Milano. Davvero una strana coppia quella formata dal presentatore torinese e dall’ex agente fotografico. I due – scrive il settimanale – si sono incontrati davanti a un locale in centro e hanno passato diversi minuti a conversare. “Sono amici da molti anni – continua Spy – ma l’incontro potrebbe anche essere il preludio per la prima apparizione pubblica di Corona, con un’intervista dai contenuti fortemente emotivi o addirittura per un programma insieme”.

Fabrizio Corona oggi: futuro sul piccolo schermo?

Per ora, tuttavia, è bene non far correre troppo gli avvenimenti. Corona, infatti, non può rilasciare interviste, postare sui social o telefonare se non agli avvocati e ai famigliari, pena la revoca della libertà. Lo hanno deciso il giudice della Sorveglianza di Milano, Simone Luerti. Corona è salvo, per adesso. Fabrizio era tornato in carcere nell’ottobre 2016 per l’ormai nota vicenda dei contanti in un controsoffitto. L’ex agente e Francesca Persi, titolare dell’Atena, agenzia che si occupa di eventi e promozioni, sono finiti dentro per intestazione fittizia di beni.