Dopo l’ormai famigerato episodio durante il GF Vip dov’è rispuntata fuori la vicenda che vedeva Totti tradire Ilary Blasi con Flavia Vento, il clima di polemica e offese si sta diffondendo ormai a macchia d’olio: lo dimostra l’ultima uscita di Fabrizio Corona contro Nicola Savino.

Il video di Corona contro Nicola Savino: “Come si chiama, “Nicola Panino”?”

Il motivo per cui l’ex fotografo dei vip si è scagliato contro il presentatore va ricercato nella dichiarazione che quest’ultimo ha fatto durante la puntata de Le Iene di mercoledì 31 ottobre. Quando la Marcuzzi ha spiegato al pubblico come l’ex di Belen si era rivolto alla Blasi, il presentatore ha commentato con sarcasmo: “Bisogna capirlo, Corona è nervoso, sta collezionando tutti i tipi di reati, gli manca solo l’abigeato, il furto di bestiame. Adesso però ecco la caciotta di Corona!“. Chissà che non volesse spezzare una lancia in favore di Ilary, che per Le Iene è un volto praticamente di famiglia.

Non si è fatta attendere la reazione di Fabrizio Corona contro Nicola Savino: in una delle sue numerose story Instagram si può ascoltare chiaramente un vero e proprio sfogo rivolto ai suoi followers.

Furioso contro quanto pronunciato ai microfoni del programma satirico d’inchiesta, Corona dice:

«Anche ieri sera sono stato protagonista alle Iene, c’era quel coso piccolo, nano, che mi insultava Nicola Favino, no Nicola Panino…insomma il conduttore di tutti programmi che fanno flop». Un vero e proprio attacco dal punto di vista professionale. Ecco come si conclude la sua aperta critica a Savino: «Nicola, tu lavoravi con mio padre che è stato un grande giornalista, e lui all’epoca ti disse mi dispiace ma non puoi lavorare con noi perché non sai fare nulla. E ai tempi facevi l’autore».